گوپرو هیرو ۸ بلک معرفی شد

روز گذشته شرکت گوپرو جدیدترین دوربین خود را معرفی کرد و جای تعجبی نیست که این دوربین گوپرو هیرو ۸ بلک نام دارد. این شرکت دوربین سازی کالیفرنیایی، این بار توانسته ویژگی‌های جذابی را در این دوربین پرچمدار ۳۹۹ دلاری خود قرار دهد. برای مثال سیستم اتصال یا مانت این دوربین حالا بهبود یافته و رابط کاربری دوربین هم تغییر کرده تا راحت‌تر بتوان از آن استفاده کرد. فیلم‌برداری تا رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه در کنار بهبود لرزشگیر دیجیتال نیز در این دوربین حاضر هستند. گوپرو می‌گوید ویژگی HyperSmooth که همان لرزشگیر دیجیتال است، تا حد بسیار خوبی در گوپرو هیرو ۸ بلک بهبود یافته که خبر خوبی برای علاقه‌مندان به این دوربین است.

دوربین گوپرو هیرو ۸ بلک از روز گذشته برای فروش عرضه شده و اولین خریداران آن، دوربنی خود را در تاریخ ۲۳ مهر دریافت می‌کنند. همچنین علاوه بر این دوربین جدید دوربین گوپرو مکس هم با قیمت ۴۹۹ دلار معرفی شده که قابلیت فیلم‌برداری ۳۶۰ درجه دارد. در حال حاضر، جداز از دو دوربین جدید، دوربین‌های گوپرو هیرو ۷ بلک با قیمت ۲۹۹ دلار و گوپرو هیرو ۷ سیلور هم با قیمت ۱۹۹ دلار عرضه می‌شوند تا از ۱۹۹ دلار تا ۴۹۹ دلار، بتوان از بین محصولات گوپرو انتخاب کرد.

اگرچه گوپرو هیرو ۸ بلک از نظر ظاهری شباهت زیادی به نسل‌های قبلی دارد اما لوازم جانبی جدیدی که به صورت اختصاصی و تحت نام Mods برای این دوربین ساخته شده‌اند، هیرو ۸ بلک را از تمام گوپروهای قبلی متمایز می‌کنند. این لوازم جانبی شامل چیزهایی مثل نور LED، نمایشگر چرخان دوم و میکروفون اختصاصی گوپرو می‌شود. این لوازم جانبی یا همان Mods، بیش از همه می‌تواند ولاگرها را خوشحال کند.

بزرگترین تغییر ظاهری دوربین امسال این است که حالا زبانه‌های گوپرو مانت روی بدنه خود دوربین قرار گرفته‌اند. این یعنی برای اینکه بخواهید هیرو ۸ بلک را به وسایلی مثل دوچرخه وصل کنید، دیگر نیازی به قاب برای خود دوربین ندارید. وقتی بخواهید از این زبانه‌ها استفاده کنید، می‌توانید آن‌ها را از روی بدنه خارج کنید و وقتی هم که کاری با آن‌ها نداشته باشید، می‌توانید آن‌ها را روی بخش زیرین گوپرو هیرو ۸ بلک بخوابانید.

لنز گوپرو هیرو ۸ بلک نیز به اندازه نسل قبلی از بدنه بیرون نزده است. البته متاسفانه پوشش این لنز دیگر قابل جداسازی نیست اما گوپرو می‌گوید شیشه رویی لنز، دو برابر قوی‌تر از هیرو ۷ بلک است و نیازی به جدا شدن و یا تعویض نخواهد داشت.

جدا از این موارد، هیرو ۸ بلک از باتری جدید هم پشتیبانی می‌کند که در طول این سال‌ها، اولین بار است که می‌بینیم گوپرو باتری دوربین را بهبود بخشیده است. باتری پرظرفیت‌تر به دوربین کمک می‌کند تا برای برخی حالت‌های عکاسی و فیلم‌برداری جدید، بتواند انرژی بیشتری را دریافت کند.

از نظر نرم‌افزاری، گوپرو توانسته چندین بهبود مختلف را ایجاد کند. در مرکز آن‌ها نیز HyperSmooth یا همان لرزشگیر دیجیتال است که حالا بسیار بهتر از نسل قبلی آن در هیرو ۷ بلک، کار می‌کند. آنطور که در بررسی‌ها مشاهده شده، ویدیو‌های ثبت شده به کمک این ویژگی، ثبات بالایی دارند و لرزش به ندرت در آن‌ها دیده می‌شود. درواقع گوپرو آنقدر این ویژگی را بهبود بخشیده که دیگر نیازی به لرزشگیر جداگانه برای این دوربین نخواهید داشت.

پردازنده استفاده شده در این دوربین، GP1 است که به صورت اختصاصی توسط گوپرو ساخته شده است. دلیلی که این پردازنده می‌تواند HyperSmooth را به شکل بهتری در هیرو ۸ بلک اجرا کند، بهبود نحوه ارتباط سنسور با این پردازنده است.

جدا از بهبود این ویژگی‌، گوپرو یک ویژگی دیگر به نام Live Burst در این دوربین قرار داده که تا حد زیادی شبیه به ویژگی Live Photos در گوشی‌های آیفون است. در این حالت، دوربین ۱.۵ ثانیه قبل و بعد از ثبت هر عکس را با تعداد فریم‌های زیاد عکاسی می‌کند به نحوی که یک فیلم سه ثانیه‌ای برای هر عکس به وجود می‌آید. سپس کاربر می‌تواند اگر عکسی که گرفته را دوست ندارد، از بین تمام عکس‌های دیگری که در این ۳ ثانیه وجود دارد، استفاده کند.

گوپرو هیرو ۸ بلک تقریبا هر چک باکسی که یک اکشن کم نیاز دارد را تیک می‌زند. فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K در حداکثر سرعت ۶۰ در ثانیه با بیت‌ریت ۱۰۰ Mbps از جمله آن‌ها است. همچنین این دوربین می‌تواند با رزولوشن ۱۰۸۰P و با سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد. قابلیت استریم زنده با رزولوشن ۱۰۸۰P هم در این دوربین وجود دارد که در نسل‌های قبلی، محدود به ۷۲۰P بود.

البته اگر قرار باشد صرفا این اعداد و ارقام را به عنوان ویژگی‌های جدید دوربین بدانیم، احتمالا بسیاری از خرید این دوربین منصرف می‌شوند. در همین رابطه، گوپرو تصمیم گرفته در رابط کاربری این دوربین یک بخش برای پریست‌ها هم قرار دهد که کاربر می‌تواند تا ۱۰ پریست را در آن‌ها نگهداری کند.

جدا از این مورد، گوپرو ویژگی دیگری در رابط کاربری این دوربین قرار داده که درواقع می‌تواند لنزهای مختلف را به این دوربین بیاورد. این کار به صورت زوم دیجیتالی انجام می‌شود و حالت‌هایی مثل لنز اولترا واید و یا لنز زوم‌تر، در اختیار کاربر قرار دارند.

در بخش عکاسی، دوربین گوپرو هیرو ۸ بلک می‌تواند عکس‌هایی با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل ثبت کند. همچنان عکاسی تایم‌لپس حالا با عکس‌های RAW هم امکان پذیر است که خبر خوب دیگری برای کاربران این دوربین‌ها است. گوپرو می‌گوید عکس‌های HDR ثبت شده توسط دوربین جدید حتی از نسل‌های قبلی هم بهتر خواهد بود.

در پایان، گوپرو یک بار دیگر درباره اپلیکیشن موبایلی خود هم صحبت کرده است. اخیرا این شرکت اپلیکیشن ادیت عکس Quik را با اپلیکیشن اصلی دوربین میکس کرده تا کاربران همه کارها را بتوانند تنها در یک اپلیکیشن انجام دهند. در مجموع فکر می‌کنیم گوپرو در این سال‌های درس‌های زیادی آموخته و حالا شاهد نتیجه آن‌ها هستیم. فروش چشم‌گیر دوربین هیرو ۷ بلک که لقب سریع‌ترین دوربین فروخته شده توسط گوپرو را هم گرفته، قطعا در این مسیر به رشد گوپرو و رسیدن ما به هیرو ۸ بلک تاثیر گذار بوده است.

در چنین شرایطی که گوپرو یاد گرفته که باید چه اکشن‌کم‌هایی بسازد، حالا این شرکت می‌خواهد جاه‌طلبی‌های خود را با دوربین جدید گوپرو مکس که فیلم‌برداری ۳۶۰ درجه دارد نیز ادامه دهد. شما درباره این دوربین و به طور کل محصولات گوپرو چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post گوپرو هیرو ۸ بلک معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala