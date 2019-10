نسل اول سرفیس لپ تاپ که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد، به دلایل مختلف مانند قیمت، عملکرد و طراحی، به یکی از بهترین لپ‌تاپ‌های این سال بدل شد. در سال بعد، مایکروسافت بدون اینکه تغییرات زیادی را اعمال کند، نسل دوم آن را معرفی کرد. اما دقایقی قبل این شرکت از سرفیس لپ تاپ ۳ رونمایی کرد که تلاش مایکروسافت را برای ارائه‌ی ویژگی‌های جدید نشان می‌دهد. به عنوان مثال می‌توانیم به بهره‌گیری آن از پورت USB-C اشاره کنیم که کار کاربران را برای وصل کردن انواع و اقسام وسایل جانبی راحت‌تر می‌کند.

نمایشگر سرفیس لپ تاپ ۳ همچنان از نسبت تصویر ۳ به ۲ بهره می‌برد ولی حالا در کنار مدل ۱۳.۵ اینچی می‌توانید مدل ۱۵ اینچی را هم خریداری کنید. مدل ۱۳.۵ اینچی از پردازنده نسل دهم اینتل بهره می‌برد که به گفته مایکروسافت ۲ برابر سریع‌تر از نسل دوم این لپ‌تاپ است و نسبت به مک‌بوک ایر سه برابر سرعت بیشتری دارد. نکته قابل توجه در مورد مدل ۱۵ اینچی این است که از پردازنده ساخت AMD موسوم به Ryzen Surface Edition بهره می‌برد که مایکروسافت در توصیف آن می‌گوید سریع‌ترین پردازنده برای لپ‌تاپ‌های این رده محسوب می‌شود. نسبت به تراشه Ryzen استاندارد، این پردازنده از گرافیک یکپارچه قدرت‌مندتری بهره می‌برد.

میزان مسافتی که کلیدهای صفحه کلید برای فشرده شدن طی می‌کنند، از ۱.۵ میلی‌متر مربوط به نسل قبلی به ۱.۳ میلی‌متر کاهش پیدا کرده است و در ضمن شاهد افزایش ۲۰ درصدی وسعت تاچ‌پد هم هستیم. با وجود اینکه سرفیس لپ تاپ ۳ گجت بسیار باریکی محسوب می‌شود، مایکروسافت برای آن از هارد درایو قابل تعویض استفاده کرده تا کاربران به راحتی بتوانند این بخش از لپ‌تاپ خود را تعویض کنند.

مایکروسافت وعده داده که باتری این لپ‌تاپ یک روز کامل دوام می‌آورد که البته این موضوع برای بیشتر لپ‌تاپ‌های رده بالا صدق می‌کند.گفته می‌شود با استفاده از شارژر اختصاصی سرفیس، در کمتر از یک ساعت شارژ باتری به ۸۰ درصد می‌رسد.

قیمت پایه مدل‌های ۱۳ و ۱۵ اینچی به ترتیب ۹۹۹ و ۱۱۹۹ دلار است و پیش فروش آن‌ها از امروز آغاز می‌شود و از تاریخ ۲۲ اکتبر روانه‌ی بازار خواهند شد.

منبع متن: digikala