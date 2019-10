سرفیس پرو ایکس با تراشه مبتنی بر معماری ARM معرفی شد

بعد از مدت‌ها انتظار، مایکروسافت بالاخره از یک گجت جدید مجهز به تراشه مبتنی بر معماری ARM به نام سرفیس پرو ایکس رونمایی کرد. آخرین باری که مایکروسافت شانس خود را در زمینه‌ی این نوع تراشه‌ها امتحان کرد، سال ۲۰۱۳ و هنگام عرضه سرفیس ۲ بود. البته همانطور که از نام این محصول جدید پیداست، مایکروسافت توجه زیادی به آن نشان داده تا به‌عنوان یک سرفیس همه‌فن‌حریف توجهات کاربران را جلب کند.

این لپ‌تاپ از نمایشگر ۱۳ اینچی بهره می‌برد و مایکروسافت می‌گوید حاشیه‌های نمایشگر آن نسبت به تمام لپ‌تاپ‌های هیبریدی کمتر است. مایکروسافت برای تراشه این گجت، از طریق همکاری با کوالکام، تراشه اسنپ‌دراگون ۸cx را تا حدی تغییر داده و حالا از عنوان سرفیس SQ1 بهره می‌برد.

از لحاظ ظاهری، سرفیس پرو ایکس شباهت بسیار زیادی به سرفیس پرو دارد و به‌عنوان مثال شاهد تفاوت‌های بسیار کوچک مانند مانند لبه‌های خمیده به جای لبه‌های زاویه‌دار هستیم. مایکروسافت همچنین داک جدیدی را برای قلم تازه‌نفس Surface Slim در بخش فوقانی کیبورد تعبیه کرده است.

سرفیس پرو ایکس فقط حدود ۷۶۰ گرم وزن دارد و ضخامت آن به ۵.۳ میلی‌متر می‌رسد و به همین خاطر باریک‌ترین لپ‌تاپ سرفیس محسوب می‌شود. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از پورت USB-C، شارژ سریع و بهره‌گیری از اینترنت LTE اشاره کنیم.

بزرگ‌ترین سوالی که در مورد این محصول مطرح می‌شود این است که تراشه SQ1 تا چه اندازه می‌تواند در برابر تراشه‌های مرسوم مبتنی بر معماری x86 عرض اندام کند و این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد. قیمت مدل پایه سرفیس پرو ایکس ۹۹۹ دلار است که از تاریخ ۵ نوامبر روانه‌ی بازار می‌شود.

منبع متن: digikala