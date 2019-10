مایکروسافت سرفیس پرو ۷ همراه با پورت USB-C معرفی شد

شرکت مایکروسافت دقایقی پیش جدیدترین نسل از کامپیوترهای سرفیس پرو را با نام مایکروسافت سرفیس پرو ۷ معرفی کرد. این محصول بالاخره چیزی که یکی دو سالی است از این خانواده انتظار می‌رود را برآورده کرده و پورت USB-C در کنار این تبلت دیده می‌شود. جدا از این مورد، طراحی این محصول تفاوت آن‌چنانی با نسل‌های قبلی خودش نداشته است.

اگرچه سرفیس پرو ۷ هم مثل نسل‌های قبلی ۱۲.۳ اینچی است و برای بهترین تجربه کاربری باید Surface Type Keyboard و Surface Pen را هم خریداری کنید، اما مشخصات سخت‌افزاری این تبلت، بهبود داشته‌اند. این محصول قرار است از ۲۰ روز دیگر یعنی ۳۰ مهر ماه، با قیمت پایه ۷۴۹ دلار عرضه شود.

در حال حاضر محصولات دیگری در خانواده سرفیس هستند که از پورت USB-C استفاده می‌کنند. از جمله این محصولات حتی می‌توانیم به تبلت ارزان‌تر Surface Go اشاره کنیم. این پورت USB-C حالا جای پورت Mini DisplayPort در نسل قبلی سرفیس پرو را گرفته است.

