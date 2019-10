و حالا سورپرایز مایکروسافت: گوشی اندرویدی سرفیس Due

دقایقی پیش و در آخرین لحظات کنفرانس خبری مایکروسافت، شاهد یک سورپرایز بزرگ از طرف این شرکت بودیم: یک گوشی تاشو اندرویدی به نام مایکروسافت سرفیس Due که البته دارای نمایشگر تاشو نیست اما از دو نمایشگر بهره می‌برد.

این گوشی طراحی خود را از محصول دیگری که امروز معرفی شد یعنی سرفیس Neo لپ‌تاپ الهام گرفته اما اندازه کوچک‌تر و جیبی دارد. وقتی این گوشی را باز می‌کنید، با دو نمایشگر ۵.۶ اینچی روبرو می‌شویم که این نمایشگرها می‌توانند تا ۳۶۰ درجه بچرخند و روی هم قرار بگیرند. همچنین در حالت باز شده هم با یک تبلت مینیاتوری روبرو هستیم.

