سرفیس نئو رسما معرفی شد؛ سرفیس تاشو مجهز به دو نمایشگر

انتشار گزارش‌های مربوط به تلاش مایکروسافت برای توسعه گجت دو نمایشگره به بیش از ۱۰ سال قبل برمی‌گردد و بالاخره بعد از گذشت این همه سال، مایکروسافت از چنین گجتی رونمایی کرد و این محصول سرفیس نئو (Neo) نام دارد. این محصول از یک نسخه خاص ویندوز به نام ویندوز ۱۰X بهره می‌برد و در فصل تعطیلات روانه‌ی بازار می‌شود.

همانطور که گفتیم، سرفیس نئو از دو نمایشگر بهره می‌برد که اندازه هرکدام ۹ اینچ است و ضخامت هر طرف به ۵.۶ میلی‌متر می‌رسد. برای محافظت از این دو نمایشگر از شیشه محافظ گوریلا گلس استفاده شده و مایکروسافت در توضیحات خود اعلام کرده که باریک‌ترین نمایشگرهای LCD تولید شده محسوب می‌شوند.

در کمال تعجب، سرفیس نئو از پردازنده اینتل بهره می‌برد که مبتنی بر نسل Lakefield است و البته کمی تغییر بر روی آن صورت گرفته. این محصول همچنین از نسل جدید قلم سرفیس هم پشتیبانی می‌کند که به پشت آن متصل می‌شود. علاوه بر اینکه می‌توان از یکی از نمایشگرها به‌عنوان کیبورد استفاده کرد، کاربران می‌توانند از کیبورد فیزیکی هم استفاده کنند.









سرفیس نئو از لولای قدرتمندی بهره می‌برد که می‌تواند ۳۶۰ درجه بچرخد و همین موضوع دست کاربران را برای نحوه استفاده از این گجت تا حد زیادی بازتر می‌کند. به‌عنوان مثال اگر تمایلی به استفاده از کیبورد فیزیکی نداشته باشید، می‌توانید سرفیس نئو را مانند یک لپ‌تاپ تنظیم کنید.

در مورد ویندوز ۱۰X هم با یک نوع منوی استارت و نوار وظیفه (Taskbar) جدیدی روبرو هستیم ولی روی هم رفته شباهت زیادی به ویندوز ۱۰ معمولی دارد. کاربران می‌توانند یک برنامه را در یکی از نمایشگرها و برنامه دیگر را در نمایشگر مقابل اجرا کنند تا به‌صورت همزمان هر دو آن‌ها قابل رویت باشند.

