هدفون بدون سیم مایکروسافت سرفیس Earbuds معرفی شد

امروز روز مایکروسافت بود و این شرکت تا جایی که توانست، محصولات جدید و مختلف معرفی کرد. یکی از این محصولات، هدفون بدون سیم جدید این شرکت یعنی مایکروسافت سرفیس Earbuds است. سرفیس Earbuds قرار است در پایان سال جاری میلادی و با قیمت ۲۴۹ دلار عرضه شود. مایکروسافت می‌گوید این هدفون‌ها برای گوش دادن به موسیقی و همچنین برای مکالمه‌های طولانی مدت ساخته شده‌اند و تماس برقرار کردن با آن‌ها، تجربه‌ای عالی خواهد بود. هر کدوم از گوشی‌های این هدفون دارای دو میکروفون هستند که یکی از آن‌ها وظیفه کاهش نویز در هنگامی که با آن صحبت می‌کنید را برعهده دارد.

مایکروسافت می‌گوید سرفیس Earbuds برای استفاده طولانی مدت در طول روز، کاربر را همراهی می‌کند و حس راحتی در گوش خواهد داشت. همچنین در مجموع با عمر باتری که کیس محافظ سرفیس Earbuds در اختیارش می‌گذارد، می‌توان تا ۲۴ ساعت از این هدفون استفاده کرد. سطح بیرونی هدفون که صاف و البته بزرگ است نیز برای تعامل با آن ساخته شده و با ژست‌های حرکتی و تپ کردن، می‌توان با هدفون کار کرد.

Robin Seiler از مایکروسافت روی صحنه و در هنگام معرفی این هدفون‌ها گفت که: «اگر اندرویدی باشید، با چند تپ ساده روی هدفون می‌توانید اسپاتیفای را باز کنید و موزیک پخش کنید. برای این کار هیچ نیازی به نمایشگر گوشی اندرویدی خود نخواهید داشت». جدا از این مورد، هدفون سرفیس Earbuds حتی با مایکروسافت آفیس هم کار می‌کند و برای مثال به کاربر اجازه می‌دهد تا هرچه که می‌گوید، به سرعت تبدیل به متن شده و ثبت شود. حتی می‌توان با استفاده از ژست‌های حرکتی و سوایپ کردن روی هدفون، اسلاید‌های پاورپوینت را هم عقب و جلو کرد!

شاید بزرگترین ایرادی که می‌توان به این هدفون‌ها گرفت، طراحی عجیب آن‌ها است. وقتی سرفیس Earbuds را در گوش قرار می‌دهید، یک صفحه دایره‌ای شکل بزرگ از گوش شما بیرون می‌زند که احتمالا از نظر شما هم ظاهر جذابی ندارد. مایکروسافت می‌گوید طراحی‌های مختلفی را امتحان کرده و هیچ کدام به اندازه این طراحی، کاربردی و خوب نبوده است. جدا از ظاهر اما مایکروسافت می‌گوید که سرفیس Earbuds می‌تواند در گوش شما با استحکام بالایی قرار بگیرد و به این سادگی‌ها، خارج نشود.

در نهایت سرفیس Earbuds در کنار Surface Headphones، پرچمداران مایکروسافت در زمینه لوازم جانبی صوتی هستند. همچنین باید اشاره کنیم که نسل جدید Surface Headphones در مراسم امروز معرفی نشد. شما درباره Surface Earbuds چه فکر می‌کنید؟

