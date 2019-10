مایکروسافت در رویداد سرفیس از چه محصولاتی رونمایی کرد؟

شب گذشته مایکروسافت با برگزاری یک مراسم از جدیدترین محصولات خود رونمایی کرد که بین آن‌ها مطابق معمول شاهد نسل جدید تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها هستیم ولی در این میان چند محصول توجهات زیادی را جلب کردند. مایکروسافت در این مراسم علاوه بر معرفی محصولات مرسوم، از دو گجت تاشو (که یکی از آن‌ها گوشی اندرویدی است) و یک سرفیس پرو مجهز به تراشه مبتنی بر معماری ARM رونمایی کرد. علاوه بر این نباید معرفی هدفون بی‌سیم را از قلم بیندازیم.

سرفیس لپ‌تاپ ۳

سرفیس لپ‌تاپ ۳ اگرچه از لحاظ ظاهری شباهت زیادی با نسل قبلی خود دارد، اما این بار در دو مدل ۱۳.۵ و ۱۵ اینچی روانه‌ی بازار می‌شود. مدل ۱۳.۵ اینچی مبتنی بر پردازنده اینتل است ولی مدل ۱۵ اینچی از پردازنده AMD بهره می‌برد. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ سریع و داشتن پورت‌های USB-A و USB-C اشاره کنیم. مدل ۱۳.۵ اینچی با قیمت پایه ۹۹۹ دلاری و مدل ۱۵ اینچی با قیمت پایه ۱۱۹۹ دلاری از تاریخ ۲۲ اکتبر روانه‌ی بازار می‌شوند.

سرفیس پرو ۷

مایکروسافت در این مراسم همچنین نسل هفتم سرفیس پرو را معرفی کرد که حالا از نسل دهم تراشه اینتل، پورت USB-C (در کنار USB-A) و میکروفون‌ها قدرتمندتر بهره می‌برد ولی متأسفانه عمر باتری آن از ۱۳ ساعت به ۱۰ ساعت رسیده است. البته در زمینه قیمت پایه آن هم شاهد کاهش هستیم و از تاریخ ۲۲ اکتبر با قیمت پایه ۷۴۹ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود.

سرفیس پرو ایکس

در این مراسم سرفیس پرو ایکس با تراشه مبتنی بر معماری ARM معرفی شد. این لپ‌تاپ هیبریدی ۱۳ اینچی از تراشه اختصاصی SQ1 بهره می‌برد که بر مبنای اسنپ‌دراگون ۸cx طراحی و ساخته شده است. از دیگر امکانات آن هم می‌توانیم به پشتیبانی از اینترنت LTE اشاره کنیم. در ضمن نباید پشتیبانی آن از قلم سرفیس را فراموش کنیم که از طریق کیبورد شارژ می‌شود. این گجت از تاریخ ۵ نوامبر با قیمت پایه ۹۹۹ دلاری در بازار عرضه می‌شود.

سرفیس ایربادز

بعد از معرفی هدفون‌های سنتی در سال ۲۰۱۸، مایکروسافت با معرفی سرفیس ایربادز می‌خواهد شانس خود را در زمینه‌ی ایرفون‌های کاملا بی‌سیم امتحان کند. از طریق کیس محافظ می‌توان آن‌ها را شارژ کرد و در ضمن از فرمان‌های حرکتی هم پشتیبانی می‌کنند. در ضمن نباید تشخیص فرامین صوتی را از قلم بیندازیم. این محصول در فصل تعطیلات سال میلادی با قیمت ۲۴۹ دلاری در دسترس کاربران قرار می‌گیرند.

سرفیس نئو

این کمپانی با معرفی گجت تاشو سرفیس نئو امیدوار است که دوران کامپیوترهای دو نمایشگره را آغاز کند. این تبلت ویندوزی از دو نمایشگر ۹ اینچی بهره می‌برد و کاربران می‌توانند با استفاده از یک کیبورد فیزیکی، آن را به لپ‌تاپ بدل کنند. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به بهره‌گیری از نسخه ویژه پردازنده سری Lakefield و نسخه خاصی از ویندوز موسوم به ویندوز ۱۰X اشاره کنیم. برای خرید این محصول باید تا اوایل سال ۲۰۲۰ صبر کنید.

ویندوز ۱۰X

در میان تعداد زیادی محصول سخت‌افزاری، مایکروسافت از نسخه خاصی از ویندوز رونمایی کرد که برای کامپیوترهای تاشو مانند سرفیس‌ نئو توسعه یافته است. ویندوز ۱۰X نسبت به ویندوز استاندارد عملکرد بسیار بهینه‌تری دارد و برای گجت‌های دو نمایشگره تا حد زیادی بهینه‌سازی شده است.

سرفیس Duo

در آخر باید به غافلگیری مهم مراسم اشاره کنیم که مایکروسافت در کمال تعجب از یک گوشی تاشو اندرویدی رونمایی کرد. سرفیس Duo از دو نمایشگر ۵.۶ اینچی که روی هم یک نمایشگر ۸.۳ اینچی تشکیل می‌شود، بهره می‌برد. همچنین لولای این گجت این امکان را به آن می‌دهد که آن را به صورت ۳۶۰ درجه بچرخانند. قلب تپنده آن تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ است و برای خرید آن باید تا اوایل سال جدید میلادی صبر کنید.

منبع: Engadget

The post مایکروسافت در رویداد سرفیس از چه محصولاتی رونمایی کرد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala