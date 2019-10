ویدیو تست مقاومت گوشی سامسونگ گلکسی فولد در برابر سقوط

سامسونگ اخیرا گوشی نه چندان محبوب گلکسی فولد را روانه بازار کرد. دستگاهی که معنای تاشو را به شکل فناوری امروزی روایت می‌کند. اما سوال اینجاست که تا چه حد می‌توان به این گوشی اعتماد کرد؟

سامسونگ اولین بار گلکسی فولد را در اختیار برخی از افراد قرار داد تا بازخوردهای خود از گوشی را به این شرکت اعلام کنند. طولی نکشید که که خیل عظیمی از بازخوردهای منفی ریز و درشت از قبیل عدم مقاومت نمایشگر، فاصله زیاد لولاها، آسیب‌پذیری قسمت تاشو و … به گوش سامسونگ رسید.

نتیجه این امر، دید بد کاربران نسبت به این گوشی‌ها را سبب شد. کسی تمایل پرداخت ۲۰۰۰ دلار صرفا برای یک گوشی شکننده را نداشت. البته شکنندگی بخشی از این ماجرا بود. ورود آسان گرد و غبار، ضد آب نبودن و مواردی از این دست را نیز می‌توان جز نقاط ضعف آزاردهنده گلکسی فولد به حساب آورد.

در راستای رفع تمامی این موارد یا به حداقل رساندن آن‌ها، سامسونگ تصمیم گرفت تمام گلکسی فولدها را جمع‌آوری کرده و به فکر بهبود اوضاع بد آن باشد. سامسونگ ادعا می‌کند تمام مشکلات فولد را بررسی کرده و آن‌هایی را که واقعا دردسر ساز بوده مرتفع ساخته است. اما ویدئوی تست مقاومت این گوشی که اخیرا منتشر کردیم،‌ در بخش ورود گرد و غبار و مقاومت نمایشگر این ادعا را رد کرد.

شرکت Square Trade همیشه گوشی‌های هوشمند را مورد بررسی‌های این چنینی قرار می‌دهد و هفته اخیر نیز تصمیم گرفت محسول ظریف سامسونگ را با دو تست مقاومت به چالش بکشد. در تست اول، شرکت به کمک یک ربات، گلکسی فولد را بارها باز و بسته کرد تا متوجه اشکالاتی شود. اما نتیجه این شد که این گوشی بعد از ۱۲۰.۰۰۰ بار باز و بسته شدن که شاید حدودا ۳ سال برای رسیدن به چنین عددی زمان نیاز باشد، ممکن است مشکلاتی را از خود بروز دهد. مثلا پیکسل‌های آن بسوزند و یا لولاها از کار افتاده شوند.

در بخش تاشو این گوشی عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت. سامسونگ ادعا می‌کند گلکسی فولد می‌تواند تا ۲۰۰.۰۰۰ بار باز و بسته شود؛ به عبارتی ۵ سال! و خب این مقدار بیشتر به مذاق کسی که ۲۰۰۰ دلار برای چنین گوشی هزینه می‌کند خوش می‌آید.

تست دوم اما مقاومت این گوشی را در برابر سقوط مورد بررسی قرار می‌دهد. سطح سختی در زیر قرار می‌گیرد و گوشی از یک ارتفاع معمولی به روی آن سقوط می‌کند. آنچه که Square Trade به آن رسید، همان چیزی است که احتمالا همه انتظار آن را دارند! مهم نیست این گوشی روی صفحه اصلی و یا ثانویه خود روی زمین سقوط کند، در هر دو حالت گلکسی فولد جان سالم به در نمی‌برد!‍ در مورد صفحه اصلی که از پلیمر خاصی نیز تولید شده است، این موضوع حتی در ارتفاعات پایین‌تر هم دیده می‌شود.

در تست خراشیدگی‌ نیز این نمایشگر نتوانست به خوبی عمل کند و حتی در فشار سطح ۲ نیز با مشکل مواجه شد. درحالیکه این مقدار برای گوشی‌های معمولی ۶ یا ۷ است! البته سامسونگ تا هنگامی که گارانتی دستگاه وجود دارد، لایه روی نمایشگر را به صورت رایگان تعویض می‌کند که البته اگر گوشی به خاطر افتادن صدمه ببیند مسلما گارانتی شامل آن نخواهد شد. اولین باری که گوشی به خاطر سقوط صدمه ببیند باید ۱۴۹ دلار برای صدمه وارد شده به نمایشگر بپردازید. البته این فرصت دیگر به شما داده نخواهد شد چرا که بعد از آن به خاطر هر ضربه دیگر باید ۶۰۰ دلار برای تعویض نمایشگر بپردازید!

در آخر نیز دعوت می‌کنیم ویدئوی تست مقاومت گلکسی فولد را مشاهده کنید.

