بعد از اینکه آیفون‌های سری ۱۱ رسما وارد بازار شدند، فرصت آن پیش آمد که دو گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس را که بزرگ‌ترین گوشی‌های سری خود محسوب می‌شوند با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک از لحاظ سرعت از دیگری پیشی می‌گیرد.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری گوشی آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس بارها شنیده‌اید اما در اینجا نیز به طور مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنیم. گلکسی نوت ۱۰ پلاس از یک پردازنده قدرتمند و هشت هسته‌ای اسنپدراگون ۸۵۵ بهره می‌برد که یک رم ۱۲ گیگابایتی نیز آن را همراهی می‌کند. حافظه گوشی ۲۵۶ گیگابایت از نوع UF3.0 بوده که سرعت انتقال فایل‌ها در آن نسبت به نسل قبل به طرز چشمگیری بهبود داشته.

در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرو مکس تازه‌نفس قرار دارد. محصولی که از یک چیپ فوق‌العاده قدرتمند A13 Bionic استفاده می‌کند که خود می‌تواند در اکثر تست‌ها برای این گوشی برگ برنده باشد. اپل برای گوشی خود به استفاده از ۴ گیگابایت رم بسنده کرده اما ادعا می‌کند سیستم‌عامل iOS 13.1 می‌تواند تا دو برابر برنامه‌ها را سریع‌تر از iOS 12 اجرا کند.

در تست‌های پیشین که گلکسی نوت ۱۰ پلاس و یا حتی گلکسی S10 با ۸ گیگابایت رم در برابر آیفون XS مکس قرار می‌گرفتند، برنده نمایندگان سامسونگ بودند. اما آیا این برتری با آیفون ۱۱ پرو مکس به پایان می‌رسد؟

