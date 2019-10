با پردازنده‌های سری X اینتل، دیگر نیازی به پرداخت مبالغ نجومی برای خرید پردازنده گیمینگ نخواهید داشت. چرا که اینتل قدرتمندترین پردازنده از این سری را تحت عنوان Intel Core i9-10908XE و با قیمت زیر ۱۰۰۰ دلار روانه بازار خواهد کرد.

طبق اطلاعاتی که از اینتل منتشر شده، پردازنده پرچم‌دار سری X تحت عنوان Core i9-10908XE شناخته می‌شود و ۱۸ هسته سخت‌افزاری با فرکانس پایه ۳ گیگاهرتز خواهد داشت که در حالت توربو می‌تواند تا ۴.۸ گیگاهرتز نیز افزایش یابد. این پردازنده ۹۷۹ دلار قیمت خواهد داشت که یعنی دیگر نیازی به پرداخت نزدیک ۲۰۰۰ دلار برای در اختیار داشتن یکی از بهترین پردازنده‌های گیمینگ نخواهید داشت! (قیمت پردازنده Intel Core i9 9980XE حدودا ۱۹۷۹ دلار است). اینطور که به نظر می‌رسد، پیشرفت AMD در بازار پردازنده‌های دسکتاپ اینتل را برآن داشت تا کمی در سیاست قیمت‌گذاری خود تجدید نظر کند!

دیگر مدل‌های این سری نیز با قیمت‌های بسیار معقولی روانه بازار خواهند شد. برای مثال پردازنده ۱۰ هسته‌ای Core i9-10900XE حدودا ۵۹۰ دلار، پردازنده ۱۲ هسته‌ای Core i9-10920XE حدودا ۶۹۰ دلار و در نهایت هم پردازنده ۱۴ هسته‌ای Core i9-10940XE حدودا ۷۸۵ دلار قیمت خواهند داشت!

اگرچه به نسبت سری قبل افزایش چندانی در سرعت کلاک شاهد نیستیم، اما پردازنده‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۸ هسته‌ای این سری همگی می‌توانند تا ۴.۸ گیگاهرتز در حالت توربو اورکلاک شوند. از قابلیت‌های خوب این پردازنده‌ها می‌توان به پشتیبانی از Turbo Boost Max 3.0، پشتیبانی از ۲۵۶ گیگابایت رم DDR4 با سرعت ۲.۹۳۳ مگاهرتز، پشتیبانی از رابط PCI Express 3.0، یادگیری عمیق برای پشتیبانی بهتر از هوش مصنوعی، وای فای نسل ۶ و بسیاری از موارد خوب دیگر اشاره کرد.

می‌توان انتظار داشت این پردازنده‌ها در ماه نوامبر راهی بازار شوند چرا که این در همین زمان AMD نیز از پردازنده ۱۶ هسته‌ای Ryzen 9 با قیمت ۷۵۰ دلار رونمایی می‌کند. اگرچه از نظر تعداد هسته این پردازنده پایین‌تر از Intel Core i9-10908XE قرار می‌گیرد، اما با بررسی تعداد هسته‌های آن به نسبت قیمت، این پردازنده گزینه بهتری به نسبت رقیب خود خواهد بود.

به هر حال این قیمت از سوی اینتل و قدرت خوب پردازنده‌های جدید این شرکت نشان دهنده این است که دیگر نیازی نیست برای داشتن یک کامپیوتر گیمینگ خوب، پردازنده را از سری‌های پایین‌تر انتخاب کنیم! لازم به ذکر است که اینتل اعلام کرد اگرچه عدد ۱۰ در شماره مدل این پردازنده‌ها دیده می‌شود، اما آن‌ها جز پردازنده‌های سری ۱۰ این شرکت به حساب نمی‌آیند.

