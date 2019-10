گلکسی S11، پرچم‌دار بعدی سامسونگ، قرار است یک گوشی هوشمند خاص باشد؛ یا حداقل بهتر است این چنین باشد.

در طول سال‌ها، سامسونگ طراحی گوشی‌های هوشمند خود را به خوبی به تکامل رسانده است که البته ممکن است برخی کاربران با بعضی از بخش‌های این طراحی، مانند صفحه نمایش خمیده، موافق نباشند. اما در هر صورت، هر بار که برای اولین بار یک پرچم‌دار گلکسی را در دست می‌گیریم، با تجربه‌ای خاص مواجه می‌شویم. آخرین اقدام شایسته سامسونگ به کاهش حداکثری حاشیه‌های نمایشگر در پرچم‌داران گلکسی S10 و گلکسی نوت ۱۰ باز می‌گردد، اما پس از آن کمپانی کره‌ای چه در چنته دارد؟

گلکسی S11 در زمانی به بازار معرفی خواهد شد که می‌توان گفت گوشی‌های هوشمند دوره گذار خود را طی می‌کنند. طراحی سنتی گوشی‌های هوشمند به نهایت مرزهای خود رسیده است و به نظر می‌رسد گوشی‌های تاشونده با وجود اینکه هنوز در ابتدای راه قرار دارند، آینده خوبی خواهند داشت. گوشی‌های هوشمند معمولی در آخرین حد از تغییرات خود، با کاهش حداکثری حاشیه صفحه نمایش به بازار آمدند و ظاهرا پس از آن، افزایش خمیدگی صفحه نمایش (مانند سری میت ۳۰ پرو با نمایشگر خمیده آبشاری) و جای دادن دوربین سلفی در زیر نمایشگر، تنها تغییراتی هستند که باید از آن‌ها انتظار داشته باشیم.

با توجه به اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده‌ است، می‌دانیم که سامسونگ از مدتی قبل در حال کار بر روی دوربین سلفی درون نمایشگر است، اما طبق اطلاعات ما، احتمالا این فناوری در گلکسی S11 حضور نخواهد داشت. در نتیجه، پرسش ما این است که برگ برنده سامسونگ برای موفقیت گلکسی جدیدش در میان رقبای اندرویدی و آیفون و حتی در مقابل نسل‌های قبلی خانواده گلکسی، چه خواهد بود؟

دوربین شگفت انگیز

هنگامی که صحبت از کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری با موبایل در میان باشد، پرچم‌داران سامسونگ یکی از مدعیان اصلی محسوب می‌شوند. اما همه می‌دانیم که در سه سال گذشته هیچ انقلابی در زمینه سخت افزار دوربین گلکسی‌های پرچم‌دار رخ نداده است و کره‌ای‌ها تنها به پیروی از استانداردهای روز، به افزایش سنسورها اکتفا کرده‌اند. در حقیقت، خانواده پرچم‌داران گلکسی در این مدت همچنان از همان ابعادی برای سنسور اصلی دوربین استفاده می‌کرده‌اند که اولین بار گلکسی S7، پرچم‌دار سال ۲۰۱۶ سامسونگ، از آن بهره می‌گرفت. این در حالی است که در مدت مذکور، پیشرفت‌های بسیاری در زمینه سخت افزار دوربین گوشی‌های هوشمند صورت گرفته تا ظرفیت‌های این بخش افزایش یابد.

با توجه به همین موضوع، بازار شایعات درباره دوربین گلکسی S11 حسابی داغ است و طبق آخرین شنیده‌ها، سامسونگ مشغول توسعه سنسوری بزرگتر با رزولوشن شگفت انگیز ۱۰۸ مگاپیکسلی است که قرار است به عنوان دوربین اصلی گلکسی S11 به کار گرفته شود. اما در کنار این دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، یک دوربین تله‌فوتو که از متد بزرگ‌نمایی periscope (مشابه هواوی پی ۳۰ پرو) بهره می‌گیرد نیز حضور دارد که زوم اپتیکال ۵ برابری را ارائه می‌کند. با این حال، رزولوشن بالا و زوم اپتیکال ترندهایی بودند که در سال ۲۰۱۸ وارد دنیای گوشی‌ها شدند و سال آینده که گلکسی S11 معرفی شود، آن‌ها به استانداردی تبدیل می‌شوند که دو سال از عمرشان می‌گذرد. در این صورت، آیا سامسونگ نوآوری دیگری برای گلکسی S11 خواهد داشت؟

گلکسی S11 خوراکی‌ها و حتی پوست شما را تحلیل می‌کند…

طیف‌سنج دستگاهی است که با استفاده از پرتو فرو سرخ می‌تواند مواد شیمیایی تشکیل دهنده یک جسم را تجزیه و تحلیل کند. این فناوری با تاباندن پرتو فرو سرخ به سوژه و سنجش میزان انرژی موج‌هایی که باز می‌گردند، می‌تواند مواد تشکیل دهنده را تشخیص دهد. ناسا از دهه‌ها قبل از این فناوری استفاده می‌کند تا ترکیبات شیمیایی ستاره‌ها و سیاره‌های دور را تعیین کند و حالا این فناوری می‌تواند در جیب شما جای بگیرد. کره‌ای‌ها به تازگی پتنتی را به ثبت رسانده‌اند که به یک موبایل مجهز به طیف‌سنج اشاره دارد.

اما کاربرد طیف‌سنج در گوشی تلفن همراه چه می‌تواند باشد؟ همان‌طور که در خبر چند روز گذشته، به طور مفصل از کاربردهای این سنسور گفتیم، موارد استفاده‌ از طیف‌سنج متنوع است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کمک به پایش وضعیت سلامت کاربر است. برای مثال، شما می‌توانید یک تکه از میوه را توسط این سنسور بررسی کنید و اطلاعاتی درباره مواد مغذی و ارزش غذایی آن به‌دست آورید، یا میزان الکل موجود در نوشیدنی‌ها را اندازه بگیرید. کاربرد دیگر این سنسور احتمالا باعث خوشحالی علاقه‌مندان به سلفی خواهد شد؛ این سنسور می‌تواند در یک اپلیکیشن مراقبت از پوست به خدمت گرفته شود تا میزان رطوبت و چربی پوست کاربر را بسنجد و با ارائه تحلیل‌های لحظه‌ای و پیشنهاداتی برای مراقبت از پوست، به سلامت و زیبایی آن کمک کند.

احتمالات بسیار دیگری نیز وجود دارند که ممکن است پس از معرفی پرچم‌دار جدید کهکشانی‌ها، با آن‌ها آشنا شویم. البته پیش از این نیز یک گوشی هوشمند دیگر از این فناوری استفاده کرده است. در نمایشگاه CES 2017، گوشی هوشمند Changhong H2 به یک طیف‌سنج داخلی مجهز بود، اما این گوشی فقط یک نمونه مفهومی بود که هیچ‌گاه به تولید انبوه نرسید و بنابراین، سامسونگ اولین تولید کننده بزرگی خواهد بود که از این فناوری در محصولات خود استفاده می‌کند.

باز هم حاشیه‌های کمتر، باز هم حفره دوربین کوچکتر

با وجود اینکه سامسونگ اعلام کرده است که مشغول یافتن راه‌حلی مطمئن برای گنجاندن دوربین سلفی در زیر نمایشگر است، اما تمامی شایعاتی که تا به حال درباره گلکسی S11 منتشر شده‌اند به این موضوع اشاره دارند که این گوشی به پنل Infinity-O مجهز خواهد بود که دوربین سلفی آن درون حفره جای می‌گیرد؛ مانند گلکسی S10 و گلکسی نوت ۱۰. با این‌ حال، این بار دوربین سلفی کوچکتر از دو پرچم‌دار قبلی است و مانند گلکسی نوت ۱۰ در مرکز لبه بالایی قرار می‌گیرد.

ممکن است این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا سامسونگ از دوربین‌های پاپ‌آپ (مانند وان پلاس ۷ پرو) یا دوربین چرخان (مانند گلکسی A80) استفاده نمی‌کند. محتمل‌ترین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که این شرکت می‌خواهد پرچم‌دارانش همه چیز تمام باشند و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که چند نسل است در پرچم‌داران خانواده گلکسی S و گلکسی نوت دیده‌ایم، مقاومت آن‌ها در مقابل آب و گرد و غبار است. اگر این شرکت از دوربین‌های بهره‌مند از ساختار مکانیکی برای پرچم‌دارانش استفاده کند، مجبور است قید IP68 را بزند.

با توجه به رندرهای سه‌ بعدی که به تازگی منتشر شده‌اند و با توجه به شنیده‌ها، ظاهرا حاشیه‌های اطراف نمایشگر حتی از نسل‌های فعلی نیز کمتر خواهد شد. در شایعات به این نکته نیز اشاره شده است که سامسونگ قصد دارد خمیدگی لبه‌های نمایشگر را بیشتر کند که یکی از روش‌های متداول برای کاهش حاشیه‌های اطراف آن است. سامسونگ تا کنون پرچم‌داران زیادی را با نمایشگرهای خمیده معرفی کرده است که از نظر بعضی کاربران زیبایی گوشی را بیشتر کرده است و در عین حال، مورد اعتراض برخی کاربران واقع شده است و در استفاده روزانه آن‌ها تداخل به وجود آورده است.

رنگ‌های بیشتر

در حال حاضر هیچ اطلاعی از تاریخ عرضه گلکسی S11 در دسترس نیست، ولی با توجه به تنوع رنگ زیبایی که در دو پرچم‌دار اخیر سامسونگ دیده‌ایم، انتظار داریم این روند در گلکسی S11 نیز تکرار شود و از ترکیب‌های گرادیانی یا تنوع رنگ بیشتری برای این پرچم‌دار استفاده شود.

منبع: Phone Arena

The post تجربه یک کهکشانی کامل‌تر؛ رندهای سه بعدی گلکسی S11 را مشاهده کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala