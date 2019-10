مایکروسافت آینده خود را روی کدهای گوگل بنا نهاده است

نویسنده ورج از یکی از مسئولین گوگل پس از مراسم دیشب مایکروسافت، نظرش را راجع به گوشی جدید و اندرویدی مایکروسافت با دو نمایشگر پرسیده و او در جواب گفته که: «ما هیجان‌زده هستیم تا ورود مایکروسافت به اکو سیستم اندروید را خوش‌آمد بگوییم. ما خوش‌بینیم تا در آینده با مایکروسافت همکاری کنیم تا بهترین‌های هر دو شرکت (گوگل و مایکروسافت) را عرضه کنیم.»

جمله بالا را اگر بخواهیم در دو کلمه ترجمه کنیم، می‌شود: «ما، بردیم».

از وقتی که مایکروسافت از بازار گوشی‌های هوشمند خارج شد، همیشه منتظر بودیم تا ببینیم استراتژی این شرکت در حوزه موبایل‌ها و زیر نظر مدیرعامل جدید آن یعنی ساتیا نادلا، به چه شکلی خواهد بود. حالا به نظر می‌رسد که مایکروسافت می‌خواهد در زمینه اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های موبایلی برنده باشد تا سیستم عامل خود گوشی‌ها.

در حال حاضر این شرکت آنقدر اپلیکیشن دارد که بتوان با آن یک گوشی اندرویدی/مایکروسافتی ساخت. این شرکت تنها لازم دارد اپلیکیشن‌های آفیس، اوت‌لوک و مایکروسافت لانچر را روی اندروید نصب کند و سپس سیستم عامل را هم با سرویس ابری OneDrive بهینه کند. درواقع این شرکت نیاز ندارد که در جای جای گوشی شما حضور داشته باشد و تنها حضورش در اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی که قرار است بیشتر از بقیه استفاده کنید، برای مایکروسافت کافی است.

در مقطعی به نظر می‌رسید که مایکروسافت می‌خواهد سامسونگ را قانع کند تا یک گوشی اندرویدی با طعم مایکروسافت عرضه کند. گلکسی نوت ۱۰ برای مثال می‌تواند نمونه خوبی از این زمینه باشد که می‌توان سرویس‌های مایکروسافت را در بخش‌های مختلف آن مشاهده کرد. می‌پرسید چرا سامسونگ؟ چون می‌توان گفت این شرکت بیشتر از هر شرکت دیگری گوشی هوشمند می‌فروشد. اما گوشی سرفیس Due که دیشب دیدیم، نشان داد که مایکروسافت می‌خواهد کنترل بیشتری روی تجربه کاربری داشته باشد و از همین رو قصد دارد دوباره خودش گوشی هوشمند بسازد.

اما گوشی سرفیس Due قرار نیست کاملا مایکروسافتی باشد. روی این گوشی فروشگاه گوگل پلی استور حاضر خواهد بود که درواقع این بهترین راه برای کاربران این گوشی است تا بتوانند به بزرگ‌ترین و امن‌ترین فروشگاه اپلیکیشن‌های اندرویدی دسترسی داشته باشند. اما مهم‌تر از حضور گوگل پلی استور این است که این فروشگاه نمی‌تواند بدون دیگر اپلیکیشن‌های اختصاصی گوگل، روی یک گوشی نصب شده و فروخته شود. این یعنی سرویس‌های گوگل هم در سرفیس Due حاضر هستند.

این یعنی نسخه اندرویدی که روی این گوشی نصب خواهد شد، مثل سیستم عامل تبلت‌های آمازون قرار نیست ناقص باشند و پشتیبانی آن‌ها تنها توسط آمازون انجام شود. گوگل همیشه در این گوشی حاضر خواهد بود و این دلیلی است که گوگل برگ برنده بزرگی به دست آورده است. همکاری گوگل و مایکروسافت آنقدر زیاد بوده که وقتی چند ماه پیش رسما اعلام شد اندروید ۱۰ از نمایشگرهای تاشو و نمایشگرهای دوتایی پشتیبانی خواهد کرد، معلوم بود که مورد دوم صرفا در مورد چنین دستگاهی صادق است نه گلکسی فولد.

گوگل همچنین Chromium را هم می‌سازد که مرورگر مایکروسافت Edge از آن نیرو می‌گیرد!

هنوز نمی‌دانیم که این پیروزی گوگل، چقدر بزرگ است. درواقع گوگل همه تولیدکنندگان را مجبور می‌کند تا نه تنها گوگل پلی استور بلکه تمام اپلیکیشن‌های ضروری گوگل را هم روی گوشی‌هایشان نصب کنند. سوال اینجاست حالا که مایکروسافت قطعا می‌خواهد سرویس ایمیل اوت‌لوک خود را با این گوشی همه‌گیرتر کند، آیا گوگل مایکروسافت را مجبور می‌کند که اپلیکیشن جیمیل را هم روی سرفیس Due به صورت پیش‌فرض نصب کند؟ گوگل حتی تولید کنندگان را مجبور می‌کند تا تمام اپلیکیشن‌های این شرکت را در یک فولدر با نام Google در صفحه Home گوشی‌های اندرویدی قرار دهند. آیا این مورد هم شامل مایکروسافت می‌شود؟

جدا از تمام این‌ها، شما حتی نمی‌توانید از گوگل پلی استور یا حتی سرویس‌های موبایلی گوگل، بدون لاگین کردن با اکانت گوگل خود استفاده کنید. درواقع وارد شدن به حساب کاربری گوگلی‌تان در گوشی اندرویدی، امری لازم برای استفاده درست از این سیستم عامل است. حالا سوال بعدی اینجاست که آیا کاربران سرفیس Due هم باید قبل از لاگین کردن در اکانت مایکروسافتی خود، با اکانت گوگلی‌شان در گوشی لاگین کنند؟

این سوالاتی است که نویسنده ورج از گوگل پرسیده اما این شرکت چیزی بیشتر از جمله‌ای که در ابتدای پست خواندید، اعلام نکرده است. شاید بهتر باشد صبر کنیم تا این گوشی در سال ۲۰۲۰ عرضه شود تا به جواب این سوال‌ها برسیم. اما در این موضوعی شکی نداریم که اگر این محصول به عنوان یک گوشی جدید از مایکروسافت، محصولی هیجان انگیز است اما همزمان یک برد بزرگ برای گوگل به حساب می‌آید.

در مصاحبه‌ای که ساتیا نادلا پس از مراسم با خبرگزاری Wired داشته، این دنیای جدیدی که مایکروسافت در آن گوشی اندرویدی می‌سازد را اینطور شرح داده است:

«سیستم عامل دیگر مهم‌ترین لایه برای ما نیست … چیزی که بیشترین اهمیت برای ما دارد، مدل اپلیکیشن‌ها و تجربه کاربری آن‌ها است. اینکه توسعه دهندگان چطور می‌خواهند برای Duo و Neo اپلیکیشن بنویسند، فراتر از صرفا ساخت یک اپلیکیشن برای ویندوز یا اندروید خواهد بود؛ زیرا در نهایت این اپلیکیشن‌ها درباره طرح هندسی جدید مایکروسافت خواهند بود.»

اگر به حرف‌های ساتیا نادلا در چند سال اخیر توجه نکرده‌اید، ممکن است با خواندن نقل قول بالا شوکه شوید که مدیرعامل مایکروسافت، به سیستم عامل اهمیت نمی‌دهد! اما واقعیت همین است که خواندید. البته که مایکروسافت نمی‌خواهد به طور کل ویندوز را رها کند (آن‌ها حتی روز گذشته یک ویندوز جدید به نام ۱۰X هم معرفی کردند)، اما چیزی که بیشتر برای مایکروسافت اهمیت دارد، این است که شما از سرویس‌های این شرکت مثل آفیس استفاده کنید. سرویس‌ها، چیزی هستند که پول زیادی در آن‌ها خوابیده و نه تنها مایکروسافت، که دیگر شرکت‌ها هم دارند به سمت آن حرکت می‌کنند.

در نهایت، اندروید همین حالا هم بیشترین سیستم عامل موبایلی استفاده شده روی کره زمین است. حالا که مایکروسافت هم سوار کشتی اندروید شده، سلطه این سیستم عامل بیشتر هم خواهد شد. چیزی که این وسط بیشتر از همه جالب توجه است، این است که این روزها مایکروسافت برای دو محصول مهم خود، به تکنولوژی‌های گوگل وابسته شده است. اول سیستم عامل موبایلی سرفیس Duo و دوم مرورگر مایکروسافت Edge که حالا بر پایه Chromium گوگل ساخته شده است. مایکروسافتِ امروز به جای آنکه سیاست «بساز، گسترش بده، بقیه رو منقرض کن» پیشین خود را داشته باشد، حالا مسیر جدیدی ساخته به نام «پذیرفتن، توسعه دادن، سود».

