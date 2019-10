رندرهای منتسب به گوشی وان پلاس ۸ منتشر شد

ساعاتی قبل، اکانت توییتری OnLeaks که ید طولایی در انتشار رندرهای گوشی‌های دارد، رندرهای مربوط به نسل جدید گوشی وان‌پلاس، احتمالا وان پلاس ۸، منتشر کرد که ظاهرا از نمایشگر حفره‌دار و شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند.

این اطلاعات از جانب یکی از کارکنان وان‌پلاس در اختیار این افشاگر قرار داده شده که بر اساس همین اطلاعات، رندرهای موردنظر خلق شده است. OnLeaks مدعی شده که این همان وان پلاس ۸ است ولی از آنجایی که تا عرضه این گوشی حدود ۸ ماه دیگر فاصله داریم، باید با شک و تردید زیادی این رندرها را در نظر بگیریم.

معمولا اکانت OnLeaks با بهره‌گیری از فایل‌های CAD ارائه شده از طرف کارخانه، رندرهای خود را آماده می‌کند و به همین خاطر در بیشتر موارد شباهت زیادی به محصول نهایی دارند. اما از آنجایی که این رندرها مربوط به فایل‌های CAD نیستند و بر اساس طرح‌های شماتیک دقیق کار شده‌اند، در نهایت تا اطلاع ثانوی نباید چندان آن‌ها را جدی بگیریم. در هر صورت در ادامه می‌توانید این رندرها را مشاهده کنید.









پنل پشتی این گوشی با داشتن دوربین سه‌گانه در بخش مرکزی، شباهت زیادی به وان پلاس ۷ پرو دارد. اما در پنل جلویی، به دلیل بهره‌گیری از نمایشگر حفره‌دار شاهد تغییر هستیم و باید خاطرنشان کنیم که وان‌پلاس ۷ پرو برای دوری از این نوع طراحی، از دوربین سلفی پاپ‌آپ استفاده کرده است.

با نگاه به این رندرها نمی‌توانیم موضوع پشتیبانی از شارژ بی‌سین را تشخیص بدهیم ولی منبع آگاه مربوطه این موضوع را تایید کرده است. اگر ارائه این مشخصه صحت داشته باشد، پس نخستین گوشی شرکت وان‌پلاس خواهد بود که همراه با قابلیت شارژ بی‌سیم ارائه می‌شود.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که این گوشی دقیقا به کدام بخش از نسل جدید تعلق دارد؟ از آنجایی که تا حد زیادی مشابه وان‌پلاس ۷ پرو است و با توجه به حرکت از دوربین پاپ‌آپ به سمت دوربین تعبیه شده در حفره نمایشگر، نمی‌توانیم این گوشی را به‌عنوان جانشین مدل پرو در نظر بگیریم. به احتمال زیاد گوشی مذکور جانشین وان‌پلاس ۷ و ۷T است و شاید هم متعلق به یک نسل کاملا جدید خواهد بود.

در هر صورت مانند هر گوشی دیگری، باید منتظر انتشار اطلاعات بیشتری بمانیم تا بتوانیم در مورد آن با قاطعیت بیشتری اظهارنظر کنیم.

