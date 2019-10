طبق گزارش سایت Nikkei Asian Review، اپل از تولیدکنندگان آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو خواسته که تولید آن‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش بدهند. با این افزایش، حدود ۸ میلیون گوشی به تعداد از پیش برنامه‌ریزی شده افزوده می‌شود تا این شرکت بتواند جوابگوی تقاضای بالا این گوشی‌ها باشد.

بر اساس این گزارش، پرفروش‌ترین آیفون‌های جدید، آیفون‌ ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو است و در این میان، اپل قصد دارد تولید آیفون ۱۱ پرو مکس را تا حدی کاهش دهد تا در زمینه عرضه و تقاضای آن تعادل ایجاد شود. در چند سال گذشته، مرتبا گزارش‌هایی در مورد پایین آوردن میزان تولید آیفون‌ها منتشر می‌شد ولی حالا افزایش تولید سری آیفون ۱۱ روی هم رفته خبر خوبی برای این شرکت محسوب می‌شود.

سری آیفون‌ ۱۱ از دوربین‌های بهتری بهره می‌برند و به نظر می‌رسد نظر کاربران زیادی را برای به‌روزرسانی آیفون قدیمی خود جلب کرده است. در این میان، باید به آیفون‌ ۱۱ با قیمت پایه ۶۹۹ دلاری اشاره کنیم که ۵۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی خود یعنی آیفون XR محسوب می‌شود. افرادی هم که به دنبال خرید یک آیفون مقرون به صرفه هستند، باید کمی منتظر بمانند زیرا طبق گزارش‌های منتشر شده در سال آینده قرار است نسل دوم آیفون SE با طراحی مشابه آیفون ۸ و تراشه قدرتمند و تازه‌نفس A13 و ۳ گیگابایت حافظه رم روانه‌ی بازار شود.

