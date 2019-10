آیفون SE 2 در سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد؛ چیپست آیفون ۱۱ در کالبد آیفون ۸

تقریبا ۴ سال از معرفی اولین نسل از آیفون SE می‌گذرد. آیفون ارزان قیمت اپل که خیلی زود توانست نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب کند و یک موفقیت بزرگ برای این شرکت محسوب شود. اما مدت‌هاست کاربران منتظر نسل بعدی این گوشی هستند و تا کنون شایعات زیادی درباره آیفون SE 2 منتشر شده است.

جدیدترین این شایعات که توسط مینگ چی‌کو، تحلیل‌گر محصولات اپل، منتسر شده است، بیان می‌کند: این شرکت در حال حاضر در تدارک تولید محصول جدیدی است که ظاهرا همان آیفون SE 2 خواهد بود و از المان‌های مهم دو مدل آیفون موجود در بازار استفاده خواهد کرد. طبق گفته او، نسل دوم آیفون SE از طراحی مشابه با آیفون ۸ و پردازنده مشابه با آیفون ۱۱ بهره می‌گیرد.

بنابراین، انتظار داریم آیفون SE 2 به یک نمایشگر ۴.۷ اینچی با پنل LCD و رزولوشن ۷۵۰ × ۱۳۳۴ پیکسل (۳۲۶ پیکسل بر اینچ) مجهز شود که با حاشیه‌های بزرگ در بالا و پایین همراه است. همچنین، کلید هوم و فناوری اسکن اثر انگشت موسوم به Touch ID نیز بار دیگر باز می‌گردند و اثری از سیستم تشخیص چهره سه بعدی Face ID نخواهد بود؛ فریم فلزی دور دستگاه از جنس آلومینیوم خواهد بود و قاب پشتی با شیشه پوشانده خواهد شد.

ظاهرا این اپل در این محصول نیز از درگاه لایتنینگ استفاده خواهد کرد. اما استفاده از قاب شیشه‌ای در پشت دستگاه، احتمال پشتیبانی آن از شارژ بی‌سیم را به دنبال دارد که البته ممکن است به دلیل تصمیم اپل برای عرضه یک محصول ارزان‌تر، در نهایت از این ویژگی صرف نظر شود.

با وجود این تفاسیر، اما قطعات داخلی این محصول ارزان نخواهند بود. مینگ چی‌کو معتقد است که چیپست جدید A13 Bionic که در خانواده آیفون ۱۱ به کار گرفته شد، قرار است وظیفه پردازش‌های آیفون SE 2 را هم بر عهده داشته باشد. به علاوه،‌ انتظار می‌رود در این گوشی از حافظه رم ۳ گیگابایتی استفاده شود که برابر با حافظه رم آیفون XR است و یک گیگابایت بیشتر از میزان حافظه رم آیفون ۸ که هنوز هم تولید و به فروش می‌رسد.

این پیش‌ بینی‌های کو با گزارش‌هایی که به تازگی توسط بلومبرگ و ‌Nikkei منتشر شده است و همینطور با گزارش ماه آوریل Economics Daily Times هم‌خوانی دارد. بنابراین، احتمال عرضه آیفون SE 2 در سال ۲۰۲۰ قوی‌تر از هر زمان دیگری است.

کو پیش‌ بینی می‌کند اپل در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ رویداد ویژه‌ای برگزار خواهد کرد که آیفون SE2 در جریان آن معرفی خواهد شد. پیش از این نیز بلومبرگ و نیکی از بهار ۲۰۲۰ به عنوان زمان رونمایی از نسل دوم آیفون SE یاد کرده‌اند. در نتیجه، انتظار داریم کوپرتینویی‌ها در رویداد سالانه‌ای که در ماه مارس برگزار می‌کنند، از این محصول رونمایی کنند. البته نسل اول آیفون SE نیز در همین زمان معرفی شده بود که همین مورد احتمال معرفی نسل دوم در ماه مارس را تقویت می‌کند.

در بخش فروش، آیفون SE 2 یا هر نام دیگری که اپل برایش انتخاب خواهد کرد، احتمالا پایین‌تر از آیفون XR قرار می‌گیرد که در سال ۲۰۱۸ معرفی شده بود و این یعنی توقف تولید آیفون ۸ بعد از تقریبا سه سال. زمانی که آیفون SE معرفی شده بود، اپل تولید آیفون ۵ اس را متوقف کرد تا از ناکامی محصول جدیدش جلوگیری کرده باشد و احتمالا سال آینده هم از همین سیاست پیروی خواهد کرد.

اما یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت آیفون SE 2 قیمت آن خواهد بود. در حقیقت، اولین نسل این خانواده نیز به میدان آمده بود تا سخت افزار یک پرچم‌دار را در قامت یک محصول ارزان‌ قیمت که از ویژگی‌های ظاهری قدیمی‌تری برخوردار است، به کاربران عرضه کند. با این حال، هنوز هیچ صحبتی از قیمت نسل دوم به میان نیامده است. در حال حاضر، آیفون ۸ یا قیمت ۴۴۹ تا ۳۹۹ دلار به فروش می‌رسد که قیمت وسوسه کننده‌ای است. استفاده از همین قیمت می‌تواند یک تصمیم عاقلانه باشد که به موفقیت در فروش منجر خواهد شد. از سوی دیگر، کو معتقد است که اپل با این کار می‌تواند کاربران آیفون‌های ۶ و ۶ اس را که علاقه‌ای به ظاهر جدید آیفون‌ها (که پس از آیفون X رواج یافت) ندارند، به سمت آیفون SE 2 جلب کند که قیمتی ارزان‌تر از پرچم‌داران دارد.

این شرکت می‌تواند با راضی شدن به سود کمتر و اعلام یک قیمت مناسب برای آیفون SE جدید، سهم خود را از بازار گوشی‌های هوشمند افزایش دهد و در عین حال، کاربران جدیدی را به سمت اکوسیستم موبایلی و سرویس‌های اختصاصی‌اش، مانند اپل موزیک، اپل تی‌وی پلاس، اپل آرکید و … جذب کند.

کو درباره میزان فروش آیفون SE 2 هم پیش‌ بینی می‌کند که این محصول در سال ۲۰۲۰ موفق شود رکورد فروش ۳۰ تا ۴۰ میلیون دستگاه را به ثبت برساند که می‌تواند به پرفروش‌ترین محصول اپل تبدیل شود. در مقام مقایسه، باید ذکر کنیم که آیفون XR در بازه زمانی ماه ژانویه تا ژوئیه، در هر ماه به طور میانگین ۴.۴۸ میلیون نسخه فروخت و آیفون ۸ نیز موفق شد ۱.۷ میلیون نسخه بفروشد؛ اما پیش‌ بینی کو برای آیفون SE 2 به معنی فروش ۳.۳ الی ۴.۴ میلیون فروش در هر ماه است.

منبع: Phone Arena

