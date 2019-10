دوربین بدون آینه و پرچمدار سونی A9 II معرفی شد

شرکت سونی روز گذشته نسل جدید بهترین دوربین بدون آینه خودش را معرفی کرد تا این دوربین جایگزین سونی A9 شود. دوربین جدید همانطور که انتظار می‌رفت، سونی A9 II نام دارد و واقعیتش را بخواهید، به جز این تغییر نام، ویژگی چشم‌گیر جدیدی در این دوربین شاهد نیستیم. برای مثال سنسور ۲۴ مگاپیکسلی و فول فریم این دوربین، با نسل قبلی یکسان است. عکاسی پیاپی با شاتر الکترونیکی نیز همچنان با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه انجام خواهد شد که این مورد، سونی A9 II را تبدیل به گزینه عالی برای عکاسان ورزشی و حتی عکاسان عروسی‌ها می‌کند. تا اینجا که همه چیز با نسل قبلی این دوربین یکسان بوده اما یک ویژگی جدید در زمینه شاتر مکانیکی این دوربین وجود دارد.

شاتر مکانیکی این دوربین نه تنها سرعتش بیشتر شده بلکه می‌تواند تا ۱۰ فریم در ثانیه نیز عکاسی کند. این مورد برای عکاسانی که از Flash Sync استفاده می‌کنند، کاربردی خواهد بود. یک ویژگی جدید دیگر این است که لرزشگیر ۵.۵ مرحله‌ای دوربین سونی A7R IV حالا به سونی A9 II آمده که باعث می‌شود عملکرد لرزشگیر سنسور در این دوربین، کمی بهتر از نسل قبلی باشد. همچنین سونی می‌گوید بدنه این دوربین حالا مقاومت بیشتری در برابر گرد و خاک و قطرات آب خواهد داشت. رابط کاربری این دوربین هم با نسل قبلی تفاوتی ندارد و نمایشگر پشتی آن هم همچنان از تاچ پشتیبانی می‌کند. همچنین سونی سیستم فوکوس خودکار این دوربین را هم بروز کرده تا همچون دیگر دوربین‌های جدید این شرکت عمل کنند.

جایی که سونی A9 II نسبت به نسل قبلی خود، پیشرفت محسوسی داشته، در بخش اتصالات است. این دوربین حالا به پورت گیگابیت اترنت مجهز شده است. در کنار این پورت نیز پورت USB-C 3.2 قرار گرفته تا عکس‌ها را بتوان با سرعت بیشتری به کمک کابل انتقال داد. همچنین سونی A9 II از وای‌فای ۵GHz هم پشتیبانی می‌کند که نسبت به نسل قبلی که تا ۲.۴GHz بود، پیشرفت خیلی خوبی است. در نهایت این موارد باعث می‌شوند تا سونی A9 II تبدیل به گزینه مناسب برای عکاسانی بشود که می‌خواهند دوربین خود را به لپ‌تاپ وصل کنند و عکاسی استودیویی داشته باشند.

Sony A9 II از ماه نوامبر عرضه خواهد شد و قیمتی که برای بدنه آن در نظر گرفته شده، درست مثل نسل قبلی یعنی ۴۵۰۰ دلار است. شما درباره این دوربین چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

منبع متن: digikala