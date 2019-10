با Threads، اپلیکیشن جدید اینستاگرام برای کلوزفرندها، آشنا شوید

در ماه نوامبر گذشته بود که اینستاگرام ویژگی جدیدی به نام Close Friends معرفی کرد که اجازه می‌داد استوری‌های خودتان را تنها برای عده‌ای خاص که به لیست کلوز فرندز اضافه کرده‌اید، نمایش دهید. حالا پس از تقریبا یک سال، این شرکت یک اپلیکیشن جدید به نام Threads عرضه کرده است. در این اپلیکیشن می‌توانید تنها برای لیست کلوز فرند خود محتوا تولید کنید و با آن‌ها حرف بزنید و دیگر خبری از پست‌ها و دیگر استوری‌های اینستاگرام، نخواهد بود.

Threads به اشتراک گذاری تصاویر و ویدیوها برای کلوز فرندهای شما را راحت‌تر می‌کند. این اپلیکیشن حتی در هنگام عکس گرفتن، تصویر آواتار کلوزفرندها را در زیر عکس نمایش می‌دهد تا اگر می‌خواهید، مستقیما آن را برای دوستان خود بفرستید. محتوای تولید شده نیز درست مثل استوری‌ها است و شامل ویدیو‌ها و فیلم‌هایی که میگیرید می‌شود.

این اپلیکیشن همچنین شامل یک اینباکس برای دایرکت‌های شما با لیست کلوز فرندهایتان نیز می‌شود. این یعنی همزمان می‌توانید با لیست کلوزفرندهای خودتان هم در این اپلیکیشن چت کنید. البته همچنان این دایرکت‌ها در اینستاگرام هم قابل مشاهده بود و در این اپلیکیشن، صرفا مرتب‌ و بر اساس لیست دوستان نزدیک شما خواهد بود و دایرکت افراد دیگر را نخواهید دید.

Threads همچنین یک ویژگی جدید و منحصر به فرد به نام Status هم دارد که شبیه به About در اپلیکیشن واتس‌اپ است. در این بخش شما می‌توانید به لیست دوستان نزدیک اینستاگرام خود و به کمک ایموجی‌ها، بگویید که مشغول چه کاری هستید. همچنین اگر آنقدر سرتان شلوغ است که نمی‌توانید استتوس خود را مرتب آپدیت کنید، می‌توانید گزینه بروزرسانی خودکار را روشن کنید. در این حالت، اپلیکیشن Threads از موقعیت مکانی شما استفاده می‌کند تا استتوس‌تان را آپدیت کند.

برای مثال اگر در یک کافه باشید، اپلیکیشن می‌تواند با توجه به موقعیت مکانی شما، استتوس‌تان را به At a cafe تغییر دهد. برای این کار نیز قرار نیست موقعیت مکانی و کافه‌ای که در آن هستید، با دیگران به اشتراک گذاشته شود. یک مثال دیگر این است که مثل اگر میزان شارژ باتری گوشی شما کم باشد یا در حال شارژ باشید، استتوس شما به Low battery تغییر می‌کند تا دوستان‌تان بدانند اگر پاسخ آن‌ها را هنوز نداده‌اید، به دلیل شارژ کم باتری‌تان است!

شرکت صاحب اینستاگرام یعنی فیس‌بوک، اعلام کرده که اطلاعات مموقعیت مکانی کاربران که در Threads به دست می‌آید، در سرورهای فیس‌بوک و اینستاگرام ذخیره نمی‌شوند و تنها در دستگاه کاربر قابل دسترسی خواهند بود. اگر هم زمانی اپلیکیشن پاک شود، این اطلاعات هم پاک خواهند شد. شما را نمی‌دانم اما شخصا نمی‌توانم سر این موضوع به فیس‌بوک و اینستاگرام اعتمادی داشته باشم!

در نهایت، اپلیکیشن Threads برای همه کاربران و به صورت جهانی، روی اندروید و iOS عرضه شده است. اگر گوشی اندرویدی دارید، این اپلیکیشن را از اینجا و اگر محصول مبتنی بر iOS دارید، اپلیکیشن Threads را از اینجا دریافت کنید.

منبع: GSMArena

The post با Threads، اپلیکیشن جدید اینستاگرام برای کلوزفرندها، آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala