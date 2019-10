روز جمعه مایکروسافت اعلام کرد که شواهدی پیدا کرده که گروهی از هکرها که گویا ایرانی هستند، سعی کرده‌اند به حساب‌های ایمیلی که کمپین انتخاباتی ۲۰۲۰ آمریکا مرتبط می‌شود، راه پیدا کنند.

مایکروسافت این کشف خود را در یک پست در بلاگ خود اعلام کرده است. البته این شرکت از اعلام نام نامزدهای ریاست جمهوری هدف قرار داده شده خودداری کرده ولی اطمینان حاصل کرده که این گروه هکر ایرانی که به «فسفری‌ها» مشهور هستند، در کار خود موفق نبوده‌اند. پس از این موضوع، CNBC هم گزارشی منتشر کرده که در آن گفته که کمپین انتخاباتی آقای دانلد ترامپ هم جزو اهداف حمله سایبری «فسفری‌ها» بوده است. البته Tim Murtaugh، مسئولی ارتباطات کمپین ترامپ، به وب‌سایت ورج گفته که: «ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر هدف قرار دادن هیچ‌کدام از زیرساخت‌های کمپین‌مان به دست نیاورده‌ایم».

گفته شده حمله سایبری که اخیرا روی داده، تنها روی یک گروه از اکانت‌هایی بوده که هکرهای ایرانی قصد وارد شدن به آن‌ها را داشته‌اند. آنطور که شنیده می‌شود، هکرهای ایرانی در یک بازه سی روزه بین ماه‌های آگوست و سپتامبر امسال، چندین حمله سایبری دیگر را هم انجام داده‌اند. مایکروسافت می‌گوید تیم شناسایی آن‌ها رصد کرده‌اند که هکرهای ایرانی، بیش از ۲۷۰۰ بار برای شناسایی ایمیل‌های کمپین‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ اقدام کرده‌اند و در نهایت به ۲۴۱ مورد از آن‌ها، حمله سایبری داشته‌اند.

این حمله‌ها از نظر فنی سطح بالایی نداشته‌اند

آنطور که Tom Burt از مایکروسافت اعلام کرده، اکانت‌هایی که به آن‌ها حمله سایبری شده،اکانت‌های مرتبط با با کمپین ریاست جمهوری آمریکا، مقامات دولتی سابق و فعلی آمریکا، خبرنگاران سیاسی جهانی و ایرانیان برجسته ساکن آمریکا را شامل می‌شود. همچنین طبق اعلام وی، چهار اکانت در طول این حملات سایبری به خطر افتاده و آسیب دیده‌اند.

در پایان مایکروسافت خبر داده که «فسفری‌ها» تلاش کرده‌اند به اکانت دوم ایمیل‌هایی که به مایکروسافت وصل بوده‌اند نیز وارد شوند. آن‌ها همچنین سعی کرده‌اند شماره تلفن‌های وصل شده به این اکانت‌ها را هم بدزدند. البته در نهایت Burt می‌گوید که این حمله‌ها از نظر فنی سطح بالایی نداشته‌اند اما این گروه، از اطلاعات شخصی مرتبط با بسیاری از این اکانت‌ها استفاده کرده که این یعنی پیش از حمله، به این اطلاعات دسترسی داشته است.

