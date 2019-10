چرا از گوشی شیائومی پوکوفون F2 هیچ خبری نیست؟

در سال ۲۰۱۸ عرضه گوشی پوکوفون F1 سروصدای بسیار زیادی راه انداخت که البته این محبوبیت کاملا طبیعی به نظر می‌رسد؛ گوشی مذکور از سخت‌افزارهای جذابی مانند تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵، نمایشگر ۶.۱۸ اینچی و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و با وجود این مشخصه‌ها، قیمت آن در ابتدای عرضه تنها ۳۰۰ دلار بود. به همین خاطر عرضه نسل دوم آن در سال ۲۰۱۹ یک انتظار کاملا منطقی محسوب می‌شود.

اما در عین حال، حالا در اکتبر ۲۰۱۹ قرار داریم و هنوز هیچ خبر موثقی در مورد عرضه پوکوفون F2 منتشر نشده است. چرا عرضه جانشین یکی از موفق‌ترین گوشی‌های ۲۰۱۸ تا این حد به تأخیر افتاده است؟

تغییرات داخلی در شیائومی

شیائومی برخی تغییرات داخلی را پشت سر گذاشته و همین موضوع احتمالا یکی از دلایل اصلی تأخیر در عرضه پوکوفون F2 به حساب می‌آید. در ماه ژوئیه، اعلام شد که رییس برند پوکوفون بعد از ۵ سال کار در شیائومی، از این شرکت جدا شده است. در مورد دلیل جدایی او گزارشی منتشر نشده ولی چنین تغییری، احتمالا در زمان‌بندی توسعه پوکوفون F2 تأثیرگذار بوده است.

آیا پوکوفون F2 منتظر تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس است؟

از دیگر دلایل احتمالی مربوط به تأخیر در عرضه این گوشی می‌توانیم به تمایل برای بهره‌گیری از تراشه قدرتمندتر اشاره کنیم. در سال ۲۰۱۸، این گوشی همراه با سریع‌ترین تراشه موجود برای گوشی‌های اندرویدی (اسنپ‌دراگون ۸۴۵) روانه‌ی بازار شد. کوالکام در ابتدای ۲۰۱۹ از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ رونمایی کرد ولی در کمال تعجب، مدتی قبل مدل سریع‌تر آن موسوم به اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس را معرفی کرد. شاید شیائومی در این میان تصمیم گرفته تا زمان عرضه گسترده این تراشه، معرفی پوکوفون F2 را به تعویق بیندازد.

احتمال جایگزینی ردمی K20 به جای پوکوفون F2

در ماه ژوئیه، شیائومی در هند از گوشی هیجان‌انگیزی رونمایی کرد. ردمی K20 پرو از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه دیده می‌شود؛ علاوه بر این باید به بهره‌گیری از دوربین سلفی پاپ‌آپ هم اشاره کنیم. این گوشی با وجود تمام این مشخصه‌ها، با قیمت پایه ۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار شده است که حدود ۱۰۰ دلار گران‌تر از قیمت پوکوفون F1 محسوب می‌شود.

در همان زمان، رییس بخش هند شرکت شیائومی، نامه سرگشاده‌ای را منتشر کرد که در آن دلایل مربوط به این اختلاف قیمت مطرح شده است. در میان این دلایل، به استفاده از نمایشگر AMOLED و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره شده است. این در حالی است که پوکوفون F1 از ویژگی‌هایی مانند نمایشگر LCD، حسگر اثر انگشت فیزیکی و بدنه پلاستیکی بهره می‌برد.

این احتمال وجود دارد که پوکوفون F2 با ویژگی‌های مشابه ردمی K20 پرو روانه‌ی بازار شود. البته باید این احتمال را هم مدنظر قرار بدهیم که شاید برای کاهش قیمت، این گوشی مجهز به بدنه پلاستیکی، نمایشگر LCD، تعداد دوربین‌های کمتر باشد تا بتواند با همان قیمت حدودا ۳۰۰ دلاری در دسترس کاربران قرار بگیرد.

تا چه تاریخی باید منتظر بمانیم؟

متأسفانه اخیرا اخبار موثق چندانی در مورد جانشین پوکوفون F1 منتشر نشده است. به تازگی مدیر بخش هند شرکت شیائومی تصویری منتشر کرده و برخی از کاربران گفته‌اند که در وایت‌برد پشت سر او، نشانه‌ای مربوط به این گوشی وجود دارد ولی تمام این موارد صرفا گمانه‌زنی هستند. به نظر می‌رسد برای دستیابی به اخبار موثق مربوط به این گوشی باید مدتی دیگر منتظر بمانیم و امیدواریم این گوشی دیر یا زود بالاخره روانه‌ی بازار شود.

بیشتر بخوانید: خرید گوشی‌های ارزان‌قیمت باکیفیت بسیار راحت‌تر شده است

منبع: Android Authority

The post چرا از گوشی شیائومی پوکوفون F2 هیچ خبری نیست؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala