عینک های هوشمند از سال‌ها قبل در تبلیغات، فیلم‌ها و اخبار دیده می‌شوند. از گوگل گلس گرفته در سال ۲۰۱۲ تا عینک هوشمند اسپایدرمن در جدیدترین فیلم این مجموعه، به نظر می‌رسد همواره چنین گجتی به‌عنوان یک محصول هیجان‌انگیز در نظر گرفته می‌شود. با وجود این جذابیت و تولید انبوه آن‌ها، عینک های هوشمند آن‌چنان که باید و شاید مورد استقبال گسترده قرار نگرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت Snap چند روز قبل گفت به نظر او استقبال گسترده از چنین عینک‌هایی حدود یک دهه دیگر زمان می‌برد. اما در هر صورت، حالا شرکت‌های زیادی به سرمایه‌گذاری بر این حوزه روی آورده‌اند. از میان آن‌ها می‌توانیم به شرکت‌های بزرگی مانند فیسبوک، آمازون، مجیک لیپ، آمازون و هواوی اشاره کنیم که سخت مشغول تلاش برای کاربردی کردن این گجت و البته جذاب‌تر کردن طراحی آن هستند.

مشکلات عینک های هوشمند

عینک های هوشمند برای جلب توجه مصرف‌کنندگان، خالقان و نهادهای قانونی با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند. این اشیاء حجیم که بر روی صورت انسان قرار می‌گیرند، به سختی می‌توانند نظر کاربران را جلب کنند. حتی امروزه، اغلب عینک های هوشمند فریم‌های حجیمی دارند که مدارها، پردازنده‌ها و دیگر بخش‌های این گجت در این بخش قرار گرفته‌اند و اساسا یک کامپیوتر کوچک هستند که بر روی صورت قرار می‌گیرند.

سازندگان عینک های هوشمند همچنین باید توجه توسعه‌دهندگان را جلب کنند که برای این گجت‌ها اپلیکیشن‌های کاربردی توسعه دهند. چنین اپلیکیشن‌هایی می‌توانند در بخش کسب‌وکار، بخش درمان و دیگر صنایع مورد استفاده قرار بگیرند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای IKEA برای مدتی به استفاده آزمایشی از تکنولوژی واقعیت افزوده هولولنز مایکروسافت روی آوردند تا پتانسیل‌های آن مورد بررسی قرار بگیرد. هولولنز به خریدار اجازه می‌داد مدل‌های سه‌بعدی مربوط به وسایل مختلف را مشاهده کنند تا ببیند که آیا مناسب اتاق آن‌ها هست یا نه. اما بهره‌وری این تکنولوژی چندان قابل توجه نبود و این فرایند هم در اغلب اوقات مدت زیادی به طول می‌انجامید.

از دیگر مسائلی که مشکلات زیادی برای این گجت‌ها پدید آورد، نحوه استفاده کاربران گوگل گلس از این محصول بود. برخلاف گوشی‌های هوشمند که در صورت استفاده از آن برای عکس‌برداری تا حد زیادی می‌توان این موضوع را تشخیص داد، به‌صورت مخفیانه می‌توان از ابزار موجود در عینک هوشمند مانند دوربین، میکروفون و حتی سیستم تشخیص چهره استفاده کرد. در رابطه با پتانسیل زیاد عینک های هوشمند برای نقض حریم خصوصی بحث‌های زیادی شکل گرفته و حالا که روزبه‌روز عینک‌های هوشمند شباهت بیشتری به عینک‌های عادی پیدا می‌کنند، این نگرانی در حال افزایش است.

عینک های هوشمند مناسب کاربران معمولی

اگرچه همچنان نگرانی‌های زیادی در مورد این گجت‌ها وجود دارند، ولی شرکت‌های تکنولوژی نهایت سعی خود را می‌کنند که به بخش جدایی‌ناپذیر افراد بدل شوند. به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی، حالا شاهد عینک هوشمندی مانند آمازون Echo Frames هستیم که تفاوت خاصی با عینک طبی معمولی ندارد و درون این عینک، دستیار دیجیتالی آمازون موسوم به الکسا قرار دارد که قدم به قدم در طول روز همراه شما خواهد بود.

با بهره‌گیری از چنین گجتی، کمپانی‌ها به حجم بسیار بیشتری از اطلاعات ارزشمند مربوط به زندگی و فعالیت‌های کاربران دست پیدا می‌کنند. کمپانی‌هایی مانند اینتل، هواوی و فیسبوک بودجه هنگفتی را برای توسعه‌ی عینک های هوشمند این چنینی اختصاص داده‌اند.

به غیر از عینک‌های مجهز به هوش مصنوعی، بسیاری از آن‌ها مختص یک کارکرد خاص توسعه پیدا کرده‌اند. به‌عنوان مثال عینک‌های Epson Moverio به پهپادها متصل می‌شوند تا کاربران بتوانند از زاویه دید دوربین پهپاد موردنظر به منظره اطراف نگاه کنند. علاوه بر این می‌توانیم به محبوبیت عینک‌های مختص تندرستی هم اشاره کنیم که مانند عینک هوشمند Vue، که هنگام ورزش کردن اطلاعات مربوط به وضعیت بدن و میزان پیشرفت شما به نمایش در می‌آید و در ضمن از قابلیت‌های مختلفی مانند کنترل پخش آهنگ هم پشتیبانی می‌کند.

در همین حین، عینک های هوشمندی که می‌خواهند همه‌فن‌حریف باشند، به این راحتی‌ها نمی‌توانند مورد توجه زیادی قرار بگیرند. مثلا عینک هوشمندی مانند Vuzix Blade از دستیار دیجیتالی، دوربین، قابلیت پخش آهنگ و دیگر ویژگی‌ها پشتیبانی می‌کند. به همین خاطر، عینک مذکور فریم حجیم و طراحی نه‌چندان جذابی دارد و در ضمن باید به نگرانی‌های مربوط به نقض حریم خصوصی هم اشاره کنیم.

عینک‌هایی برای استفاده سازمانی

در بخش دیگر قضیه، باید به افزایش محبوبیت عینک های هوشمند در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف اشاره کنیم. به‌عنوان مثال می‌توانیم به مایکروسافت هولولنز اشاره کنیم که علاوه بر استفاده از بخش‌های درمانی و مهندسی، در نهادهای قانونی هم استفاده می‌شود و به پلیس‌ها اجازه می‌دهد هولوگرام مدارک یافت شده را بر صحنه جرم قرار بدهند.

حدود ۶ ماه قبل هم گوگل از نسل دوم گوگل گلس انترپرایز رونمایی کرد که مختص استفاده‌های صنعتی و سازمانی است و به لطف بهره‌گیری از تراشه قدرتمند، از قابلیت‌های پیشرفته بینایی کامپیوتری و یادگیری ماشینی بهره می‌برد. گوگل از طریق همکاری با توسعه‌دهندگان در تلاش است اپلیکیشن‌های مفیدی را برای این محصول ارائه دهد.

منبع: Slash Gear

The post عینک‌های هوشمند دوباره در مرکز توجه قرار گرفته‌اند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala