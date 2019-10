ساعاتی قبل شرکت سونی در ژاپن از جدیدترین گوشی میان‌رده خود به نام اکسپریا ۸ رونمایی کرد. این گوشی از نمایشگر ۶ اینچی با نسبت تصویر ۲۱:۹ بهره می‌برد و از لحاظ طراحی تا حد زیادی مشابه اکسپریا ۱۰ است. البته این بار شاهد استفاده از شیشه محافظ گوریلا گلس ۶ در پنل پشتی و جلویی هستیم. در پنل پشتی این گوشی هم یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و یک دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی وظیفه‌ی عکس‌برداری را بر عهده دارند.

در پنل جلویی هم یک نمایشگر ۶ اینچی با رزولوشن FHD+ توجه را جلب می‌کند و در بخش فوقانی آن دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است. برخلاف مدل‌های پرچم اکسپریا، گوشی اکسپریا ۸ از پنل LCD بهره می‌برد. در سمت راست بدنه دکمه پاور قرار دارد که به‌عنوان حسگر اثر انگشت هم انجام وظیفه می‌کند. ابعاد این گوشی ۱۵۸ در ۶۹ در ۸.۱ میلی‌متر است و وزن آن به ۱۷۰ گرم می‌رسد.





در داخل بدنه، سونی برای این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۶۳۰ به همراه ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش استفاده کرده است. این گوشی از باتری کوچک ۲۷۶۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که از شارژ سریع ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به وجود جک هدفون اشاره کنیم که از تکنولوژی LDAC برای ارائه‌ی صدای باکیفیت بهره می‌برد.

اکسپریا ۸ با قیمت ۵۴۰۰۰ ین (۵۰۵ دلار) و در رنگ‌های سفید، مشکی، نارنجی و آبی صرفا در بازار ژاپن عرضه می‌شود.

