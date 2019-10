شرکت وان‌پلاس تبلیغات مربوط به مراسم ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) که در لندن برگزار خواهد شد، آغاز کرده است و بر اساس گزارش‌های مختلف، در این مراسم شاهد رونمایی از گوشی وان پلاس ۷T پرو خواهیم بود. این شرکت از وان پلاس ۷T به عنوان سری گوشی یاد می‌کند و به همین خاطر با قاطعیت زیادی می‌توانیم بگوییم که صرفا با یک گوشی سروکار نداریم. علاوه بر این باید به تصاویر و گزارش‌های مربوط به وان پلاس ۷T پرو و مدل مک‌لارن این گوشی اشاره کنیم.

طبق تصاویر منتشر شده، وان پلاس ۷T پرو از پنل پشتی مات بهره می‌برد و دوربین سه‌گانه هم به‌صورت عمودی تعبیه شده‌اند. این در حالی است که دوربین‌های اصلی وان‌پلاس ۷T در یک ماژول دایره‌ای شکل قرار گرفته‌اند. در ضمن در بخش فوقانی نمایشگر این گوشی بریدگی دیده نمی‌شود و در عوض از دوربین سلفی پاپ‌آپ استفاده شده است.

روی هم رفته، طراحی این گوشی مشابه وان‌پلاس ۷ پرو است و حتی مدل مک‌لارن آن هم یادآور این گوشی است. اما در مدل مک‌لارن شاهد رنگ‌های مشکی و نارنجی و لوگوی این شرکت هستیم. به غیر از نمایشگر ۹۰ هرتز، وان پلاس ۷T و مدل مک‌لارن آن از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برند. البته باید انتظار ارائه‌ی حداکثر ۱۲ گیگابایت حافظه رم را برای نسخه مک‌لارن داشته باشیم.

دوربین سه‌گانه اصلی تعبیه شده در پشت این گوشی هم ظاهرا مشابه وان‌پلاس ۷T است و این یعنی شاهد بهره‌گیری از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی، ۱۲ مگاپیکسلی و ۱۶ مگاپیکسلی خواهیم بود. در نهایت باید بگوییم که وان پلاس ۷T پرو از باتری ۴۰۸۵ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

