بر اساس گزارش‌های دریافتی از کره جنوبی، گفته می‌شود سامسونگ به‌زودی آزمایش‌های مربوط به دوربین پریسکوپی گوشی گلکسی اس ۱۱ را آغاز می‌کند. این دوربین توسط شرکت کره‌ای MecaTech Systems ساخته می‌شود و سامسونگ می‌خواهد از آن‌ها استفاده کند.

شرکت‌های سازنده گوشی‌ها پیش از اینکه به صورت انبوه قطعات سخت‌افزاری مختلف را دریافت کنند، این موارد را تحت بررسی‌های گوناگونی قرار می‌دهند. شرکت MecaTech در کنار دوربین‌های پریسکوپی، دوربین‌های معمولی گوشی و ماژول‌های ToF را هم تولید می‌کند.

طبق شایعات مطرح شده، گلکسی اس ۱۱ از زوم اپتیکال ۵ برابری بهره می‌برد.

بر اساس شایعات مطرح شده، گلکسی اس ۱۱ از زوم اپتیکال ۵ برابری بهره می‌برد و دوربین اصلی آن هم مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ خواهد بود. یکی از شایعات قابل توجهی که در مورد این گوشی مطرح شده، احتمال بهره‌گیری آن از سنسور طیف‌سنج است. چنین سنسورهایی برای تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مثلا می‌توانند مقدار کالری مواد غذایی را تخمین بزنند. چنین سنسوری احتمالا به‌عنوان یک ویژگی مربوط به تندرستی مطرح می‌شود و تا حدی می‌تواند جای خالی سنسور تشخیص ضربان قلب را پر کند.

