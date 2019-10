سایت iFixit شش ماه بعد از اینکه گلکسی فولد را کالبدشکافی کرد و به دلیل اعتراض سامسونگ این گزارش را از سایت خود برداشت، بار دیگر این کار را انجام داده است. پیش از این با توجه به گزارش‌های منتشر شده، تا حد زیادی از تغییرات اعمال شده با خبر شده بودیم ولی حالا به لطف این کالبدشکافی دقیق و همه جانبه، با قاطعیت بیشتری می‌توانیم در این مورد صحبت کنیم.

یکی از تغییرات مهم در نسخه جدید گلکسی فولد، تعبیه یک لایه فلزی جدید برای تقویت دوام نمایشگر گوشی است که سایت iFixit از تاثیرگذاری آن تمجید کرده است. در لولای این گوشی برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار از نوعی نوار چسب استفاده شده و پشت نمایشگر هم ماده‌ای چسبنده قرار دارد تا این نمایشگر محکم باقی بماند.

برخی از تغییرات اعمال شده هم در بخش بیرونی قرار دارند و بدون نیاز به کالبدشکافی گلکسی فولد می‌توانیم آن را مشاهده کنیم. به‌عنوان مثال در بالا و پایین نمایشگر در بخشی که این پنل تا می‌شود، حالا محافظ‌های پلاستیکی T شکل توجه را جلب می‌کنند. لایه‌ی محافظ پلیمری هم که در نسل اول به راحتی از نمایشگر جدا می‌شد، حالا لبه‌های آن زیر حاشیه‌های نمایشگر قرار گرفته تا کاربران دیگر برای جدا کردن آن وسوسه نشوند.

iFixit در گزارش خود خاطرنشان کرده که این شرکت، به مشکلات مطرح شده در گزارش نخست رسیدگی کرده است ولی این موضوع به معنای بی‌نقص بودن گجت مذکور نیست. در این گزارش، از گلکسی فولد به عنوان یک گوشی «به‌طور نگران‌کننده‌ای آسیب‌پذیر» یاد شده و معلوم نیست که در استفاده روزمره تا چه حد می‌تواند دوام بیاورد. از لحاظ تعمیرپذیری هم این گوشی از ۱۰ نمره ۲ را دریافت کرده که مدل اصلی هم همین نمره را دریافت کرده بود.

منبع: The Verge

