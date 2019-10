شرکت HTC بعد از عرضه میان‌رده U19e در ماه ژوئن، دیگر گوشی هوشمندی عرضه نکرده است. گوشی Wildfire X که در ماه آگوست معرفی شد در این دسته‌بندی قرار نمی‌گیرد زیرا این گوشی توسط HTC ساخته نشده و فقط نام این شرکت را یدک می‌کشد. در هر صورت، هر دو این گوشی‌ها بسیار معمولی هستند و نتوانستند توجه زیادی را جلب کنند.

حالا Yves Maitres که چندی قبل به عنوان مدیرعامل شرکت HTC انتخاب شد، اعلام کرده که این شرکت بار دیگر می‌خواهد توسعه گوشی‌های «رده‌بالا» را آغاز کند. او در این رابطه گفته: «HTC نوآوری در زمینه‌ی سخت‌افزار گوشی‌های هوشمند را متوقف کرده است و شرکت‌هایی مانند اپل، سامسونگ و اخیرا هواوی، در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری بر سخت‌افزار عملکرد بسیار قابل توجهی داشته‌اند. ما چنین کاری انجام ندادیم زیرا تمرکز اصلی ما عمدتا معطوف بر نوآوری در حوزه واقعیت مجازی بوده است.»

با این حال، مدیرعامل HTC اذعان کرده که آن‌ها قرار نیست از توسعه گوشی‌های هوشمند دست بکشند و این شرکت قصد دارد گوشی‌های رده‌بالا برای کشورهای پیشرفته تولید کند. چنین اظهارنظری در بهترین حالت بسیار مبهم است و معلوم نیست که آیا آن‌ها بار دیگر می‌توانند به نام مهمی در این حوزه تبدیل شوند یا نه.

اگرچه HTC در راستای واقعیت مجازی هدست‌هایی مانند Vive Cosmos و سرویس‌های اشتراکی مانند Viveport Infinity ارائه می‌دهد و با این کار کسب‌وکار مربوط این حوزه را گسترش می‌دهد، اما تا حد زیادی بخش گوشی‌های هوشمند را رها کرده و رویکرد متمرکزی برای آن دیده نمی‌شود.

وضعیت وخیم گوشی‌های هوشمند

روند نزولی بخش موبایل HTC از سال ۲۰۱۱ آغاز شد. در آن زمان، HTC بزرگ‌ترین فروشنده گوشی‌های هوشمند در آمریکا محسوب می‌شد و حتی اپل و سامسونگ هم در مقام پایین‌تری قرار داشتند. از لحاظ بین‌المللی هم شرکت HTC پنجمین شرکت بزرگ جهان از لحاظ فروش گوشی‌های هوشمند بود. با این حال، ظهور برندهای چینی مانند هواوی و افزایش رقابت از جانب اپل و سامسونگ باعث شد تا سال ۲۰۱۲ گوشی‌های HTC افت فروش قابل توجهی را پشت سر بگذارند.

تعداد زیادی از نیروهای مهم بخش موبایل HTC در سال ۲۰۱۸ به گوگل ملحق شدند. طبق گزارش‌های منتشر شده، گوگل با پرداخت ۱ میلیارد دلار، حدود ۲ هزار مهندس و کارکنان شاغل در بخش موبایل HTC را به خدمت گرفت تا در بخش طراحی و توسعه گجت‌های پیکسل مشغول به کار شوند.

از آن زمان، HTC چند گوشی روانه‌ی بازار کرده که از بین آن‌ها می‌توانیم به گوشی HTC Exodus اشاره کنیم که متمرکز بر فناوری بلاک‌چین است. در کمال تعجب، این کمپانی اعلام کرده از فروش این گوشی راضی است و می‌خواهد نسل دوم آن را هم روانه‌ی بازار کند. در هر صورت، در آمارهای منتشر شده از فروش گوشی‌ها، اثری از محصولات این شرکت دیده نمی‌شود و دیگر کمتر کسی در سرتاسر جهان گوشی‌های اچ‌تی‌سی را خریداری می‌کند.

تغییر راه و روش

با وجود اینکه اچ‌تی‌سی مدت‌هاست گوشی قابل توجهی عرضه نکرده، ولی مدیرعامل این شرکت نسبت به آینده امیدوار است. او در این زمینه گفته: «اچ‌تی‌سی در زمینه‌ی زمان‌بندی مرتکب اشتباه شد. ما همچنان بهای ارتکاب این اشتباه را می‌پردازیم اما روی هم رفته در زمینه‌ی نوآوری و کارکنان از دارایی قابل توجهی بهره می‌بریم و احساس می‌کنم در حال قدم گذاشتن در مسیر بهبود هستیم.» او وعده داده این شرکت در زمینه سخت‌افزاری و عکاسی بار دیگر بهترین گوشی‌ها را روانه‌ی بازار خواهد کرد.

شما در مورد امیدواری مدیرعامل جدید HTC چه فکر می‌کنید؟ آیا این شرکت می‌تواند با برندهایی مانند هواوی، سامسونگ و شیائومی در زمینه‌ی گوشی‌های رده‌بالا رقابت کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

