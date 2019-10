حالا تقریبا سه هفته از عرضه سیزدهمین نسخه از iOS به صورت عمومی می‌گذرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نسخه از iOS نیز اضافه شدن حالت تاریک یا Dark Mode به این سیستم عامل بود که اتفاقا طرفداران زیادی هم دارد. بسیاری از علاقه‌مندان Dark Mode مشتاق بودند ببینند آیا اینستاگرام هم چنین حالتی برای اپلیکیشن تماما سفید خود عرضه می‌کند یا خیر که بالاخره این اتفاق افتاده است. هفته گذشته بود که اینستاگرام در گوشی‌های اندرویدی حالت Dark Mode را تجربه کرد و حالا شب گذشته، با یک بروزرسانی، این حالت برای کاربران iOS 13 نیز عرضه شد.

تم دارک اینستاگرام، ترکیبی از رنگ‌های طوسی تیره و مشکی است که با حالت Dark Mode در iOS 13، کاملا همخوانی دارد. همچنین این حالت در اینستاگرام فقط زمانی فعال می‌شود که از ستینگ آیفون یا آیپد خود، حالت Dark Mode را روشن کنید.

فیس‌بوک، شرکت مالک اینستاگرام، در شرایطی حالت دارک مود را به این اپلیکیشن آورده که اپلیکیشن خودش هنوز از Dark Mode پشتیبانی نمی‌کند. البته اولین باری نیست که فیس‌بوک بروزرسانی‌های این چنینی را دیر دریافت می‌کند اما در هر صورت، همین که اینستاگرام تنها سه هفته پس از اضافه شدن Dark Mode به iOS از آن پشتیبانی می‌کند، یعنی اپلیکیشن فیس‌بوک هم به زودی با چنین ویژگی آپدیت می‌شود.

نسخه جدید اینستاگرام با پشتیبانی از حالت تاریک، از همین حالا از فروشگاه اپ استور قابل دریافت است. همچنین نسخه اندرویدی این اپلیکیشن هم از Dark Mode پشتیبانی می‌کند و برای فعال کردن Dark Mode در گوشی اندرویدی خود، باید از ستینگ گوشی، حالت Dark Mode سیستم عامل را فعال کنید.

شما در مورد حالت تاریک اینستاگرام چه فکر می‌کنید و به نظر شما چه اپلیکیشن‌های دیگری باقی مانده‌اند که باید حالت دارک مودر را هرچه سریع‌تر اضافه کنند؟

منبع: ۹To5Mac

The post اینستاگرام از حالا حالت Dark Mode برای iOS 13 خواهد داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala