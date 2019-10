نمونه تصاویر دوربین پیکسل ۴ در شب و روز را ببینید!

پیکسل ۴ قرار است هفته آینده در مراسم سخت‌افزارهای گوگل در شهر نیویورک معرفی شود. اما پیش از معرفی، تعدادی از عکس‌هایی که گفته می‌شود با پیکسل ۴ گرفته شده، لو رفته است. این عکس‌ها را ۹To5Google منتشر کرده و در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم که دوربین Google Pixel 4 چه عملکردی در زمینه دوربین دارد.

در این مقاله به خوبی می‌توانیم کیفیت عکاسی دوربین این گوشی را هم در نور روز، هم در نور شب، هم در حالت پرتره و هم در حالتی جدید به نام Galaxy Mode نشان می‌دهد. حالت آخر به خصوص خیلی اهمیت دارد زیرا می‌تواند عکاسی نجومی را تبدیل به کار بسیار ساده‌تری کند.

در نمونه تصاویر پرتره این گوشی می‌توانیم ببینیم که جدا سازی سوژه از بگراند، به شکل عالی انجام شده است. عکس اولی که مشاهده می‌کنید، با دوربین سلفی این گوشی گرفته شده و دو تصویر دیگر با دوربین اصلی بوده‌اند.

پرتره‌های گرفته شده با دوربین اصلی، جزئیات بیشتری دارند و میزان نور و اکسپوژر در آن‌ها بالانس بیشتری دارد. در زمینه جدا سازی سوژه از پس‌زمینه نیز دوربین اصلی خیلی خوب عمل می‌کند.

دیگر عکس‌هایی که در روز با دوربین این گوشی گرفته شده، بالانس عالی اکسپوژر را در شدو و هایلایت را می‌توان به خوبی مشاهده کرد. البته که هرچه تاریک‌تر شود، میزان نویز در عکس‌ها بیشتر می‌شود.

اما برای وقت‌هایی که نور محیط کم است و دیگر شب شده، باید سراغ ویژگی Night Sight در دوربین این گوشی رفت. در تصاویر زیر می‌توانید نمونه عکس‌های ثبت شده به کمک Night Sight را مشاهده کنید که دوربین گوشی خیلی خوب توانسته در آن‌ها رنگ‌ها را حفظ کند و در نهایت تصویری روشن و عالی را در شب ثبت کند. عکس‌های گرفته شده با دو نسل قبلی پیکسل، معمولا از نظر کانتراست غنی بودند که حالا این موضوع در عکس‌های پیکسل ۴ و به خصوص در عکس‌های گرفته شده در حالت Night Sight نیز قابل مشاهده هستند.

اما ستاره اصلی، حالت Galaxy Mode است. گلکسی مود به کاربر اجازه می‌دهد تا بتواند ستاره‌ها را در شب در عکس خود ثبت کند که فوق العاده است. البته هنوز نمی دانیم این ویژگی چطور می‌تواند تا این حد خوب کار کند. همچنین هنوز مشخص نیست در مناطقی که آلودگی نوری وجود دارد، تصاویر به چه شکل خواهد بود.

اما در هر صورت ثبت کهکشان راه شیری توسط دوربین یک موبایل، موضوع کوچکی نیست. اگر عکاسی حرفه‌ای را خوب بدانید، حتما می‌دانید که برای ثبت چنین عکس‌هایی به سنسورهایی بسیار بزرگ‌تر از سنسور موبایل‌ها و لنزهایی واید و سریع نیاز دارید. اما حالا چنین امکانی با دوربین گوشی هم فراهم شده و اگر به شکلی باشد که هر کاربر عادی بدون دانش عکاسی بتواند چنین عکسی ثبت کند، اهمیت این ویژگی و کاری که گوگل کرده، خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

پیکسل ۴ اگرچه تا امروز به دفعات مختلف لو رفته و اطلاعات آن منتشر شده اما هنوز دوربین آن توسط کسی بررسی نشده و این تصاویر هم تصاویر رسمی هستند که گوگل با این گوشی گرفته است. در هر صورت هفته دیگر در شهر نیویورک شاهد معرفی این گوشی خواهیم بود و با این محصول و دوربین آن، بیشتر آشنا خواهیم شد. گفته شده در این مراسم شاهد نسل جدید گوگل هوم مینی، احتمالا نسل جدید پیکسل بادز، نسل جدید گوگل وای‌فای و حتی تبلت/لپ‌تاپ Pixelbook Go خواهیم بود.

پیکسل ۴ طبق شایعات قرار است با سنسورهایی در بخش جلویی خود همراه باشد که می‌تواند ژست‌های حرکتی را از فاصله چند سانتی‌متری تشخیص دهد. برای مثال کاربر می‌تواند دست خود را از سمت چپ به راست بکشد و بین آهنگ‌های در حال پخش جابه‌جا شود. جدا از این مورد، سیستم تشخیص چهره سه بعدی هم به این گوشی اضافه خواهد شد.

پردازنده پیکسل ۴ اسنپدراگن ۸۵۵ است و این گوشی در دو اندازه با نمایشگرهای ۵.۷ و ۶.۳ اینچی عرضه می‌شود. نسخه کوچکتر این گوشی، متاسفانه باتری ۲۸۰۰ میلی‌آمپری خواهد داشت اما نسخه بزرگتر، به باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپری مجهز خواهد شد. هر دو گوشی قرار است ویژگی به نام Motion Sense هم داشته باشند و حافظه رم آن‌ها نیز، ۶ گیگابایتی خواهد بود. در بخش پشتی پیکسل ۴ قرار است شاهد دو دوربین باشیم که یکی دوربین اصلی و دوازده مگاپیکسلی است و دیگری دوربین تله‌فوتو خواهد بود و رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی خواهد داشت. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

