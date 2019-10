هواوی برای نخستین بار در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۸ موفق شد از لحاظ فروش جهانی گوشی‌های هوشمند، از شرکت اپل پیشی بگیرد. با وجود اینکه در انتهای ۲۰۱۸ اپل با در زمینه فروش کلی در سال مذکور با اختلاف اندک جایگاه دوم را کسب کرد، ولی هواوی به‌لطف گوشی‌های جذاب خود موفق شد در ابتدای ۲۰۱۹ بار دیگر در مقام دوم قرار بگیرد.

کارشناسان به جای اینکه به گمانه‌زنی در مورد احتمال قرارگیری اپل در جایگاه سابق خود بپردازند، تحلیل‌های خود را در مورد زمان تصاحب جایگاه سامسونگ از طرف هواوی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند مطرح می‌کردند. اما در نهایت، دونالد ترامپ این شرکت چینی را تحریم کرد و با این کار هواوی با چالش‌های زیادی مواجه شد.

اپل تا انتهای ۲۰۱۹ می‌تواند جایگاه هواوی را از آن خود کند.

اگرچه جدیدترین پرچم‌داران این شرکت یعنی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو همچنان می‌توانند در بازار چین فروش قابل توجهی داشته باشند، اما این آمار به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به رشد فروش گوشی‌های این شرکت شود. به گزارش Digitimes طبق تخمین‌های صورت گرفته، اپل تا انتهای ۲۰۱۹ می‌تواند جایگاه هواوی را از آن خود کند.

مشخصا، تحلیلگران این روزنامه مستقر در تایوان پیش‌بینی کرده‌اند که اپل بین ماه‌های اکتبر تا دسامبر رتبه دوم را کسب می‌کند و این یعنی هنگام انتشار گزارش مربوط به سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹ هواوی صاحب جایگاه دوم خواهد ماند. بر اساس جدیدترین گزارش مربوط به فروش گوشی‌ها، بین ماه‌های آوریل تا ژوئن امسال تفاوت آمار فروش گوشی‌های هواوی و اپل به ۲۵ میلیون گوشی رسیده است؛ اما با توجه به اینکه در ماه‌های پیش رو گوشی‌های هواوی برای فروش در کشورهای غربی با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند و استقبال اولیه از آیفون ۱۱ بهتر از حد انتظار بوده، سقوط هواوی به رتبه سوم در انتهای امسال اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود.

