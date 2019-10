گوشی هوشمند جدید اسنشال با ظاهری عجیب دیده شد

مدتی قبل در خبرها اشاره شد که گوشی هوشمند بعدی شرکت اسنشال در حال پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی است. تنها اطلاعاتی که از این گوشی فاش شده بود، به گزارشی از XDA Developer باز می‌گشت که از نسخه سیستم عامل و چیپست دستگاه سخن می‌گفت. اما امروز اطلاعات جدیدی از این دستگاه منتشر شده است که در نوع خود، هم عجیب و هم جالب است.

تصاویر منتشر شده از نسل جدید گوشی هوشمند اسنشال، دستگاهی را به نمایش می‌گذارند که به سختی می‌توان آن را یک تلفن همراه امروزی نامید.

اندی رابین، خالق اندروید و مدیر عامل اسنشال، در توییت جدید خود تعدادی تصویر از این گوشی جدید را به نمایش گذاشت که ظاهری عجیب دارد و شاید عجیب‌ترین گوشی هوشمندی باشد که تا کنون دیده‌ایم. با توجه به ظاهر و ابعاد گوشی، به‌ویژه زمانی که در دست گرفته می‌شود، می‌توان گفت این دستگاه بیشتر به یک ریموت کنترل شباهت دارد تا یک گوشی تلفن.

اندی رابین از این دستگاه با نام GEM یاد می‌کند که البته در خبرهای قبلی نیز به این اسم رمز اشاره شده بود. GEM قرار است از چیپست اسنپ دراگون ۷۳۰ و اندروید ۱۰ استفاده کند. همچنین، اسنشال امروز اعلام کرد که مدتی است در حال کار روی این گوشی بوده و این محصول اکنون توسط تیم این شرکت، در خارج از آزمایشگاه تست‌های اولیه را پشت سر می‌گذارد. اسنشال وعده داد در آینده‌ای نزدیک، اطلاعات بیشتری از این محصول به اشتراک خواهد گذاشت. ظاهرا اندی رابین قصد داشته پیش از معرفی کمی جنجال به پا کند و به همین دلیل تصاویری را از این گوشی به اشتراک گذاشته است.

از جمله بخش‌های گوشی جدید اسنشال که به‌طور واضح در تصاویر دیده می‌شوند، می‌توان به دوربین بزرگی در قسمت پشتی اشاره کرد که با یک فلش LED در لبه بالایی همراه است. همچنین، اسکنر اثر انگشت نیز در پایین دوربین قرار گرفته است. در پنل جلوی دستگاه یک صفحه نمایشگر باریک و بلند را مشاهده می‌کنیم که دوربین سلفی را درون حفره‌ای جای داده است و در بالای حاشیه دور نمایشگر نیز یک حفره برای اسپیکر تماس‌ها به چشم می‌خورد.

با توجه به این که رابین مستقیما تصاویری از محصول را که در حال اجرای اپلیکیشن‌هاست به نمایش گذاشته و با توجه به این که اسنشال اعلام کرده که گوشی از مرحله تست در آزمایشگاه خارج شده است؛ انتظار داریم در آینده‌ای نزدیک شاهد معرفی این محصول باشیم.

منبع: Phone Arena

The post گوشی هوشمند جدید اسنشال با ظاهری عجیب دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala