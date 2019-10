جزئیات جدیدی از وان پلاس ۷T پرو فاش شد

سه هفته پس از انتشار اولین رندرهای خبری از وان پلاس ۷T پرو در فضای وب، پوستر تبلیغاتی جدیدی از این گوشی هوشمند منتشر شده است که دو روز مانده به معرفی رسمی این محصول، از ویژگی‌های برجسته آن سخن می‌گوید.

ایشان آگراوال، افشاگری که سابقه‌ای طولانی در افشای اطلاعات از محصولات وان پلاس را در کارنامه دارد، تصویری از وان پلاس ۷T پرو منتشر کرده است که در دست فردی قرار گرفته و در کنار آن شعار تبلیغاتی این محصول با فونتی درشت به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد چینی‌ها در این محصول بر نمایشگر ۹۰ هرتزی و «تجربه روان بودن بی‌سابقه» آن تمرکز کرده‌اند.

گفته می‌شود به منظور عملی کردن این شعار، وان پلاس از اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس (نسخه اورکلاک شده اسنپ دراگون ۸۵۵ با سرعت بیشتر در عملکرد GPU) کمک گرفته است. ظاهرا چیپ پرچم‌دار جدید حداقل با رم ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت همراه خواهد شد؛ اما از سایر مشخصات اطلاعات دقیقی در دست نیست و ظاهرا باید تا زمان معرفی منتظر بمانیم تا با مشخصات کامل این دستگاه آشنا شویم.

با توجه به تصویری که امروز منتشر شده است، وان پلاس ۷T پرو نیز به یک نمایشگر بزرگ و بدون حاشیه مجهز است که هیچ بریدگی یا حفره‌ای برای دوربین سلفی در آن وجود ندارد. همین موضوع باعث شد تا احتمال حضور دوربین پاپ‌آپ (مانند دوربین وان پلاس ۷ پرو) در این دستگاه قوت بگیرد.

همچنین، با وجود این‌که در تصویر مذکور به قاب پشتی گوشی اشاره‌ای نشده است، اما پیش بینی می‌شود باز هم از ترکیب دوربین سه‌گانه عمودی در قاب پشتی استفاده شود. شایعات حاکی از آن است که تغییری در سنسورهای دوربین اصلی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین، احتمالا وان پلاس ۷T پرو با سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، سنسور تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و سنسور فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد. ظاهرا وان پلاس برای ایجاد تفاوت میان ۷T پرو و ۷ پرو، پرچم‌دار جدید را به فوکوس خودکار لیزری مجهز می‌کند.

از دیگر مشخصات عنوان شده برای پرچم‌دار ۲۰۱۹ وان پلاس که پیش‌تر در شایعات منتشر شده بودند، می‌توان به درگاه USB-C و اسپیکر قرار گرفته در لبه پایینی، باتری ۴۰۸۵ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از Warp Charge 30T و اندروید ۱۰ به همراه جدیدترین نسخه OxygenOS اشاره کرد.

منبع: Phone Arena

