شیائومی از گوشی ۱۱۰ دلاری ردمی ۸ رونمایی کرد

حدود دو هفته قبل شیائومی از گوشی ردمی ۸A رونمایی کرد و حالا شاهد معرفی ردمی ۸ هستیم که نسبت به گوشی مذکور چند ویژگی‌ جزئی تغییر یافته است. مشخصات سخت‌افزاری این گوشی دقیقا مشابه ردمی ۸A است و تفاوت این دو در زمینه‌ی یک دوربین بیشتر، طراحی پنل پشتی و افزوده شدن حسگر اثر انگشت است.

ردمی ۸ از تراشه اسنپ‌دراگون ۴۳۹ بهره می‌برد و کاربران برای حافظه رم و حافظه داخلی بین دو گزینه حق انتخاب دارند؛ یکی از مدل‌ها مجهز به ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است و مدل ارزان‌تر از ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

نمایشگر این گوشی ۶.۲۲ اینچ است و رزولوشن آن به ۷۲۰ در ۱۵۲۰ می‌رسد. همانطور که گفتیم در پنل پشتی آن شاهد استفاده از دوربین جدیدی هستیم. این یعنی در کنار دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، یک دوربین ۲ مگاپیکسلی هم اطلاعات مربوط به عمق محیط را دریافت می‌کند. دوربین ۱۲ مگاپیکسلی این گوشی مبتنی بر سنسور IMX363 سونی است که از پیکسل‌های ۱.۴ میکرومتری تشکیل شده است. پیش از این سنسور مذکور در گوشی‌هایی مانند پیکسل ۳a، می میکس ۳ و می ۸ مورد استفاده قرار گرفته‌اند و روی هم رفته سنسور قدرتمندی محسوب می‌شود.







علاوه بر این، نرم‌افزار دوربین با گوگل لنز یکپارچه شده و همین قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد که با گرفتن دوربین خود به سمت متون نوشته شده در ۱۰۴ زبان مختلف، به‌صورت همزمان ترجمه متن مذکور را مشاهده کنند. یک دوربین ۸ مگاپیکسلی هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

مانند ردمی ۸A، این گوشی هم انرژی خود را از جانب یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی دریافت می‌کند که البته از شارژ سریع ۱۸ واتی هم پشتیبانی می‌کند. البته لازم به ذکر است که شارژر موجود در جعبه این گوشی از نوع ۱۰ واتی است و برای بهره‌گیری از حداکثر سرعت شارژ، باید شارژر مختص این فناوری را به‌صورت جداگانه خریداری کنید. از دیگر امکانات این گوشی، می‌توانیم به پورت USB-C، پشتیبانی از دو سیم‌کارت، درگاه کارت حافظه و حسگر اثر انگشت فیزیکی در پنل پشتی اشاره کنیم.

ردمی ۸ مبتنی بر ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۷۹۹۹ روپیه (حدود ۱۱۲ دلار) و مدل ۴/۶۴ گیگابایتی آن هم با قیمت ۸۹۹۹ روپیه (حدود ۱۲۶ دلار) از تاریخ ۱۲ اکتبر در کشور هند روانه‌ی بازار می‌شوند.

