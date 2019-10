اپل در حال آماده سازی اپلیکیشن Sleep برای اپل واچ است

بدون شک اپل واچ را می‌توانیم پرفروش‌ترین ساعت هوشمند در سراسر دنیا معرفی کنیم. بسیاری این ساعت را به واسطه ویژگی‌هایش در زمینه سلامتی و فیتنس تحسین کرده‌اند. اما یک چیزی که در این ساعت وجود ندارد، اپلیکیشنی است از طرف خود اپل که قابلیت دنبال کردن و سنجیدن خواب کاربر را داشته باشد. البته اپلیکیشن‌های جانبی برای این منظور ساخته و عرضه شده‌اند که می‌توانند کیفیت خواب کاربر را بسنجند اما می‌توان تقریبا هیچ کدام از آن‌ها، عملکرد عالی ندارند.

اگر خبرها را پیش از مراسم شهریور ماه اپل نیز دنبال کرده بودید، حتما در خبرها خوانده بودید که قرار است اپل واچ سری ۵ با یک اپلیکیشن جدید برای دنبال کردن خواب عرضه شود. اما در نهایت چنین اتفاقی نیفتاد تا امروز که در یک اسکرین شات، به نظر می‌رسد به زودی شاهد اپلیکیشن مربوطه خواهیم بود. در فروشگاه اپ استور اپل واچ، اسکرین شاتی از اپلیکیشن Alarm دیده شده که در توضیحات آن، به اپلیکیشن دیگری به نام Sleep اشاره شده است. حالا در این شرایط، گفته می‌شود که Sleep همان اپلیکیشنی است که قرار است کیفیت خواب کاربر را بسنجد.

اسکرین شاتی که در زیر می‌بینید، از توضیحات اپلیکیشن Alarm گرفته شده اما مدت کوتاهی پس از انتشار آن، اپل تصویر زیر را اصلا کرد و دیگر ردی از اپلیکیشن Sleep در توضیحات Alarm نیست.

در بخش زیرین توضیحات Alarm متنی نوشته شده با این عنوان که “Set your bedtime and wake up in Sleep App”. این یعنی پس از تنظیم کردن آلارم، اپلیکیشن Sleep قرار است به بیدار شدن شما کمک کند که احتمالا در این بین، کیفیت خواب شما را هم خواهد سنجید.

یک احتمال قوی در رابطه با این اپلیکیشن جدید، این است که به واسطه یک بروزرسانی watchOS برای اپل واچ عرضه شود. البته با توجه به سابقه اپل، بعید به نظر می‌رسد که اپل واچ‌های قدیمی نیز چنین اپلیکیشنی را دریافت کنند و احتمالا فقط محدود به اپل واچ سری ۴ و سری ۵ خواهد بود. همچنین یک مسئله‌ای که هنوز جای سوال دارد، این است که تاثیر اپلیکیشن Sleep روی مصرف باتری این ساعت چطور خواهد بود؟ مخصوصا اینکه کاربران Apple Watch هر شب ساعت خود را به شارژر وصل می‌کنند تا برای روز بعد از آن استفاده کنند اما با این شرایط، حالا باید هرشب و در هنگام خواب هم ساعتشان را به دستشان ببندند.

گزارشی که وب‌سایت ۹To5Mac در ماه گذشته منتشر کرده و از این ویژگی خبر داد، نام آن را Time in Bed tracking گذاشت و گفت که قرار است این ویژگی کیفیت خواب را با استفاده از سنسورهای مختلف از جمله سنسور ضربان قلب، بسنجد. در این حالت تمام حرکات کاربر در خواب ثبت و آنالیز می‌شود و با توجه به صدای محیط و ضربان قلب کاربر، اپل واچ می‌تواند تشخیص دهد که چقدر خواب با کیفیتی داشته‌اید. اگر این ویژگی عرضه شود، این اطلاعات را احتمالا هم در اپلیکیشن Sleep می‌توان دید و هم به اپلیکیشن Health منتقل و در آن‌جا ذخیره می‌شود.

منبع: GSMArena

