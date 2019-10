گلکسی فولد جدید با پشتیبانی از اس پن در راه است؟!

پس از یک وقفه طولانی، سرانجام گلکسی فولد به عرضه جهانی رسید و اکنون در بازارهای مختلف در دسترس است، اما ظاهرا تجربه تلخ نسخه‌های اولیه این دستگاه باعث نشد تا سامسونگ از توسعه گوشی‌های هوشمند تاشونده ناامید شود و با توجه به شایعاتی که همه روزه در فضای وب دست به دست می‌شوند؛ با مشخصات احتمالی گلکسی فولد بعدی آشنا می‌شویم.

به تازگی کره‌ای‌ها پتنتی را به ثبت رسانده‌اند که توسط LetsGoDigital رسانه‌ای شده است. در این طرح به متدی برای تشخیص دقیق انگشت و قلم استایلوس در نمایشگرهای تاشونده حساس به لمس اشاره شده است. البته، توجه ویژه پتنت به آن بخش از نمایشگر است که مستعد تاشدگی است.

این بخش به چند دلیل به توجه ویژه‌ای نیاز دارد: نخست این که این بخش از نمایشگر به دلیل وجود لولاها و قطعات متحرک در پشت خود، پشتیبانی ضعیف‌تری خواهد داشت و همین امر سبب می‌شود که این قسمت نسبت به فشار حساس‌تر شود، به‌ویژه زمانی که با قلمی مانند اس پن لمس شود که سطح تماس آن بسیار کمتر از انگشت انسان است. در حالی که می‌توان با استفاده از مواد و طراحی بهبود یافته، مقاومت بخش تاشونده نمایشگر را افزایش داد؛ حل مسئله حساسیت این قسمت‌ها به فشار، به راه‌حل‌های پیچیده‌تری نیاز دارد.

در حال حاضر، هنگام کار با اس پن در گلکسی نوت‌ها، حتی اگر قلم کمی بالاتر از صفحه نمایش نیز قرار بگیرد، نمایشگر گوشی محل آن را تشخیص می‌دهد که همین دقت به کاربر کمک می‌کند تا تعامل ساده‌تر و دقیق‌تری با دستگاه داشته باشد. به طور طبیعی، قسمت نشانگر قلم در پایین‌ترین قسمت نوک آن قرار دارد تا کمترین فاصله را با نمایشگر داشته باشد، اما دستگاه‌های تاشونده به چند نقطه نیاز دارند که فاصله آن‌ها از اس پن به یک اندازه باشد تا هیچ یک از آن‌ها تنها نقطه ارتباط نباشند.

برای اصلاح این مشکل، دستگاه باید توانایی تشخیص وضعیت دقیق نمایشگر را داشته باشد؛ یعنی درک کند نمایشگر در کدام یک از حالت‌های «باز، بسته، نیمه باز یا تا شده به سمت بیرون» قرار دارد و آیا قلم با سطح خمیده تماس دارد. سپس الگوریتم‌ها تشخیص می‌دهند که مکان دقیق نشانگر باید کجا باشد تا دستگاه درک درستی از تعامل با قلم داشته باشد. در حالی که این مسئله جزئی و راه‌حل آن ساده به نظر می‌رسد؛ ظاهرا شناسایی دقیق وضعیت شناور قلم در بالای نمایشگر به قدری پیچیده بوده است که سامسونگ تصمیم بگیرد پتنت آن را به نام خود ثبت کند.

اما نکته جالب پتنت سامسونگ این است که در آن دستگاهی به نمایش گذاشته شده است که به دو لولا مجهز است و به شکل حرف Z تا می‌شود. پیش‌تر، این موضوع در سایر موارد افشا شده نیز مشاهده شده بود.

اضافه شدن اس پن به گلکسی فولد می‌تواند نشانی از تصمیم سامسونگ برای ادغام پرچم‌داران سری نوت و فولد در قالب یک برند جدید باشد که با نام گلکسی نوت فولد یا گلکسی فولد نوت معرفی می‌شوند و به لطف صفحه نمایش بزرگ فولد و کارایی‌های فوق العاده قلم نوت، یک هدف واحد را دنبال می‌کنند: افزایش خلاقیت!

