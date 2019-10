آسیب پذیری دیگری در بدنه گلکسی فولد کشف شد

پس از این که اعلام شد نسخه اولیه گلکسی فولد که برای رسانه‌ها و یوتیوبرهای فعال در حوزه فناوری ارسال شده بود، در بخش نمایشگر با مشکلی جدی روبرو است؛ سامسونگ تا یافتن را‌ه‌حلی مناسب، عرضه این دستگاه را به تاخیر انداخت. در نهایت این محصول با ادعای رفع مشکل سابق، در ماه جاری وارد بازار شد.

اما روز گذشته iFixit در کالبد شکافی از گلکسی فولد، از تعمیر پذیری بسیار دشوار آن خبر داد. همچنین، فاش کرد که سامسونگ برای حل مشکل نمایشگر تاشونده، از طراحی جدیدی بهره گرفته است که بخش‌های خالی نسخه‌های اولیه را با محافظ‌های اضافی پر کرده است.

کره‌ای‌ها یک لایه شبکه‌ای فلزی باریک و در عین حال مقاوم را در مجموعه نمایشگر قرار داده‌اند؛ پوشش‌های محافظ کوچکی را در بالای حاشیه‌ها و فضای خالی قسمت میانی (که میزبان لولاهاست) جایگذاری کرده‌اند و از ترفندهای بسیار دیگری استفاده کرده‌اند تا گوشی را نه تنها در مقابل تست‌های آزمایشگاهی، بلکه در برابر باز و بسته کردن‌های روزانه نیز مقاوم سازد.

در واقع، تست‌های مستقل نشان دادند که گلکسی فولد می‌تواند از هزاران بار خم شدن جان سالم به‌در برد، حتی اگر گوشی با روش‌های خاصی و نامتعارفی استفاده شود که برای یک دستگاه تاشونده خاص به کار گرفته می‌شوند.

با این حال، یک شکاف در طراحی جدید و بهبود یافته گلکسی فولد، حداقل یک دستگاه از این محصول را با مشکل مواجه کرده است؛ آن‌ هم در قسمتی که اصلا انتظارش را نداشتیم: لوگو سامسونگ در لبه بیرونی مکانیزم لولایی!

به تازگی کاربری به نام Kurby’s در توییتر تصویر بالا را از گلکسی فولد خود منتشر کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در تصویر مورد نظر، دو حرف از لوگو درخشان سامسونگ از جای خود خارج شده‌اند که مسلما باید پیش از آسیب به نمایشگر ۵۹۹ دلاری این محصول، چاره‌ای برای این مشکل اندیشید. بخش مورد نظر که لوگوی سامسونگ را در برمی‌گیرد، هنگام باز شدن نمایشگر تا شونده گوشی، به زیر آن منتقل می‌شود که احتمال گیر کردن حروف خارج شده در قسمت داخلی دستگاه و زیر نمایشگر را افزایش می‌دهد.

