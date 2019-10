به لطف تصاویر و گزارش‌های مختلف، نکته ناگفته‌ای در مورد دو گوشی پیکسل ۴ باقی نمانده ولی حالا به‌نظر می‌رسد در مراسم رونمایی از آن‌ها، شاهد معرفی یک گوشی دیگر هم خواهیم بود. طبق گزارش منتشر شده از جانب Nikkei Asian Review، گوگل مشغول آزمایش مدل ۵G پیکسل ۴ است که مطابق انتظار از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و احتمالا مودم X50 5G بهره می‌برد.

طبق این گزارش، گوگل تولید انبوه گوشی‌های پیکسل ۴ را آغاز کرده تا بعد از معرفی آن‌ها، خیلی زود روانه‌ی بازار شوند. اما گفته می‌شود اگرچه احتمالا در این مراسم شاهد رونمایی از مدل ۵G پیکسل ۴ خواهیم بود، ولی در فصل بهار سال آینده همزمان با معرفی نسل جدید گوشی‌های پیکسل مقرون به صرفه، باید انتظار عرضه این گوشی را داشته باشیم.

با توجه به اینکه گوگل در زمینه‌ی مخفی نگه داشتن ویژگی‌های پیکسل ۴ کاملا ناموفق بوده است، معرفی یک پیکسل ۵G در این مراسم یک غافلگیری بزرگ خواهد بود زیرا تا به حال گزارشی در مورد مدل ۵G پیکسل‌‌ ۴‌ منتشر نشده است. در ضمن با توجه به اینکه گوشی‌های ۵G به دلیل مصرف انرژی بیشتر از باتری‌های بزرگ‌تری بهره می‌برند، امیدواریم در صورت وجود پیکسل ۵G، گوگل برای آن از باتری بزرگی استفاده کند.

در هر صورت پیکسل ۵G محصول مهمی محسوب می‌شود زیرا در کشور آمریکا در حال حاضر فقط شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی گوشی ۵G ارائه می‌دهند و گوگل با این کار می‌تواند بخشی از این بازار مهم را از آن خود کند.

منبع: Android Authority

The post احتمال معرفی مدل ۵G پیکسل ۴ در مراسم هفته آینده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala