۵ روز دیگر مراسم معرفی گوشی‌های پیکسل ۴ برگزار می‌شود و روز گذشته گزارشی از جانب Nikkei Asian Review منتشر شد که احتمالا در این رویداد شاهد معرفی نخستین ساعت هوشمند پیکسل موسوم به پیکسل واچ خواهیم بود. یک منبع آگاه که با این نشریه ژاپنی مصاحبه کرده، گفته در این رویداد به غیر از گوشی‌های پیکسل ۴، شاهد معرفی مدل ۵G پیکسل ۴، یک لپ‌تاپ و ساعت هوشمند تازه‌نفس خواهیم بود.

سال گذشته، گفته می‌شد گوگل از یک ساعت هوشمند رونمایی می‌کند که در رویداد مربوط به گوشی‌های پیکسل چنین گجتی معرفی نشد. بعد از این اتفاق، بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که گوگل امید چندانی به پلتفرم Wear OS ندارد و به همین خاطر دست به تولید ساعت هوشمند نمی‌زند. اما در ماه ژانویه، گوگل ۴۰ میلیون دلار برای خرید یک تکنولوژی نوآورانه مربوط به ساعت هوشمند از شرکت «فسیل» هزینه کرد. در آن زمان یکی از مدیران ارشد شرکت فسیل گفت که محصول مبتنی بر این تکنولوژی می‌تواند ویژگی‌ها و مزایای جذاب‌تری نسبت به محصولات فعلی موجود در بازار به ارمغان بیاورد.

هشت ماه بعد از این خرید، مشخص شد که این تکنولوژی مربوط به ساعت‌های هوشمند هیبریدی است؛ گجت‌هایی که مشابه ساعت‌های مرسوم هستند ولی از قابلیت‌های ساعت‌های هوشمند بهره می‌برند. اگرچه ظاهرا این تکنولوژی ارتباط مستقیمی با پیکسل واچ ندارد، ولی این موضوع منجر به اتمام شایعات نشد. در حقیقت، کمی بعد از این آن اسم رمز پیکسل واچ پدیدار شد و اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا پتنت مربوط به شرکت گوگل را منتشر کرد که در آن شاهد طرحی برای تعویض سریع بند ساعت هستیم.

با نزدیک‌تر شدن به زمان معرفی گوشی‌های پیکسل ۴، حجم شایعات مربوط به پیکسل واچ هم کمتر شد. اما حالا این گزارش منتشر شده از ژاپن، انتظارات مذکور را زیر پا می‌گذارد و احتمال معرفی چنین ساعت هوشمندی را تقویت کرده است. برخی می‌گویند گوگل در توافق با شرکت فسیل، علاقه چندانی به تکنولوژی موردنظر نداشته بلکه هدف اصلی این شرکت، به خدمت گرفتن ۲۰ مهندسی است که در جریان این توافق روانه‌ی شرکت گوگل شده‌اند. به همین خاطر شاید در این مراسم گوگل شاهد معرفی پیکسل واچ خواهیم بود.

اگر این گجت وجود خارجی داشته باشد، آیا برای رقابت با اپل واچ و گلکسی واچ اکتیو ۲ از قابلیت تشخیص ضربان قلب و ثبت نوار قلب بهره می‌برد؟ اگرچه هیچ نکته ناگفته‌ای در مورد پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال باقی نمانده، ولی در هر صورت امیدواریم گوگل در این مراسم کاربران را غافلگیر کند.

