تصاویری از اولین گوشی موتورولا با دوربین سلفی پاپ آپ منتشر شد

اینطور که به نظر می‌سد، موتورولا قصد دارد اولین گوشی خود را که مجهز به ماژول پاپ آپ برای دوربین سلفی است،‌ در آینده‌ای نزدیک روانه بازار کند.

طبق آخرین شنیده‌ها، سنسور دوربین سلفی این گوشی ۳۲ مگاپیکسل خواهد بود که طراحی بسیار جالبی دارد. به این صورت که ماژول دوربین در امتداد خطوط دو دوربین پشتی بالا خواهد آمد. موتورولا بهبود کیفیت دوربین را تنها به بخش سلفی محدود نکرد و با یک ارتقا ۱۶ مگاپیکسلی، دوربین اصلی این گوشی را از ۴۸ مگاپیکسل موتورولا وان زوم، به ۶۴ مگاپیکسل رساند.

متاسفانه در این گوشی خبری از دوربین‌های معروف تله‌فوتو یا فوق عریض نیست و این دوربین ۶۴ مگاپیکسلی قدرتمند تنها با یک سنسور ۸ مگاپیکسلی سنجش عمق همراهی خواهد شد. در مورد ویژگی‌های جذاب دوربین اصلی این گوشی نیز باید بگوییم این دوربین قادر است با کیفیت ۴K در سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، با کیفیت ۱۰۸۰P در سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه و با کیفیت ۷۲۰P در سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. همچنین این دوربین از قابلیت‌های معروفی چون حالت شب و حالت عکاسی پرتره نیز پشتیبانی می‌کند.

به طور کلی، این گوشی شباهت‌های بیشتری به موتورولا وان ویژن دارد تا موتورولا وان زوم! به این صورت که به یک نمایشگر ۶.۳۹ اینچی از نوع IPS LCD با کیفیت ۱۰۸۰P پلاس مجهز شده که یعنی خبری از حالت نمایشگر همیشه روشن و حسگر اثرانگشت درون نمایشگر در آن نخواهد بود. اما نکته جالب در مورد حسگر اثر انگشت این گوشی این است که موتورولا دور آن را با چراغ LED احاطه کرد که کاربر می‌‌تواند در صورت تمایل آن را به عنوان چراغ اعلانات، چراغ هنگام شارژ و یا استفاده معمولی شخصی‌سازی کند.

درحالیکه هنوز اسمی از این گوشی منتشر نشده، می‌دانیم که مسلما این گوشی نام موتورولا وان را یدک خواهد کشید. به این معنا که در این گوشی نیز شاهد استفاده از اندروید ۱۰ استوک خواهیم بود. همچنین پردازنده این گوشی را اسنپدراگون ۶۷۵ تشکیل خواهد داد که با ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت ارتقا از طریق کارت حافظه جانبی همراه است.

این گوشی از یک پورت USB-C، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و گیرنده رادیو نیز بهره می‌برد. درحالیکه خبری از قابلیت شارژ سریع در این گوشی نیست اما انتظار می‌رود یک شارژر ۱۵ واتی درون جعبه در دسترس باشد. این گوشی هنوز رسما معرفی نشده و زمان دقیق این امر نیز مشخص نیست.

منبع: gsmarena

