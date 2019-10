اوپو به تازگی از جدیدترین گوشی خود با نام Reno Ace رونمایی کرد که مشخصات بسیار جالب توجهی دارد. این گوشی در ظاهر و مشخصات، با پرچم‌داران مطرح بازار برابری می‌کند، البته اگر از بریدگی بالای نمایشگر چشم پوشی کنیم.

این دستگاه از لحاظ سخت افزاری شباهت بسیاری به وان پلاس ۷T دارد. اوپو پردازش رینو ایس را به اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس واگذار کرده است که با ۱۲ گیگابایت رم همراه است؛ نمایشگر ۶.۵ اینچی گوشی با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتز، نسبت تصویر ۲۰:۹ را ارائه می‌کند و دوربین این گوشی از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی IMX586 ساخت سونی استفاده می‌کند که انتخاب بسیاری از پرچم‌داران است. این دوربین با یک سنسور مونوکروم نیز همراه است.

با توجه به نمایشگر کاملا بی‌حاشیه، دوربین سلفی پاپ‌آپ و لنز تله‌فوتو قدرتمند رینو ۱۰x Zoom، همچنان می‌توان این محصول را نماینده اول رینو دانست، اما اگر پردازنده این گوشی را با رینو ایس مقایسه کنیم، برتری در این بخش از آن ایس خواهد بود.

اما برگ برنده رینو ایس سخت افزار نیست، بلکه ویژگی شارژ سریع منحصر به فرد آن است که بار دیگر توانایی اوپو در این زمینه را به رخ می‌کشد. کمپانی چینی پیش از این نیز با نسخه لامبورگینی ادیشن اوپو فایند ایکس در این زمینه رکورد دار بود، اما این بار با نسل جدید فناوری SuperVOOC این شرکت مواجه هستیم که شارژ فوق سریع ۶۵ واتی را ارائه می‌کند. با توجه به آن‌چه اوپو اعلام کرده است، باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی dual-cell رینو ایس در مدت ۳۰ دقیقه از صفر درصد به شارژ کامل خواهد رسید و تنها با ۵ دقیقه شارژ دستگاه، می‌توان تا ۲ ساعت از آن استفاده کرد. همچنین، اوپو مدعی است که به لطف بهره‌گیری از فناوری GaN تواسته است کوچکترین شارژر ۶۵ واتی موجود در بازار را برای رینو ایس تولید کند.

دو شرکت شیائومی و ویوو راه‌کارهای سریعتری برای شارژ باتری‌ ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی ارائه کرده‌اند، اما هنوز هیچ محصولی را که به این فناوری‌ها مجهز باشد، عرضه نکرده‌اند.

اوپو علاوه بر شارژ فوق سریع ۶۵ واتی خود، از فناوری‌های انتقال نیروی USB-C و Quick Charge کوالکام نیز در رینو ایس استفاده کرده است که در صورت عدم دسترسی به شارژر و کابل اختصاصی فوق سریع SuperVOOC، می‌توان از آن‌ها برای شارژ گوشی کمک گرفت. این گوشی به زودی در چین و سپس در سایر بازارهای مورد پشتیبانی اوپو عرضه خواهد شد، اما اطلاعاتی از قیمت آن در دسترس نیست.

منبع: The Verge

