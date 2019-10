اگرچه هنوز چند ماه به پایان سال میلادی باقی مانده، ولی به نظر می‌رسد اپل در سال ۲۰۱۹ قصد ندارد از نسل جدید آیپد پرو رونمایی کند. در عوض، گفته می‌شود این شرکت در فصل بهار می‌خواهد اولین تبلت مجهز به دوربین سه‌گانه را روانه‌ی بازار کند. البته این موضوع به معنای این نیست که اپل در سال جاری در قبال تبلت‌های آیپد منفعل بوده است زیرا در سال جاری شاهد عرضه نسل جدید آیپد ایر و آیپد مینی بوده‌ایم و در ضمن باید به مدل جدید آیپد «معمولی» هم اشاره کنیم که ماه گذشته معرفی شد.

برای افرادی که می‌خواهند بدانند هرکدام از این موارد نسل چندم محسوب می‌شوند، باید بگوییم که این گجت نسل هفتم آیپد استاندارد به حساب می‌آید، آیپد ایر به نسل سوم رسیده و نسل پنجم آیپد مینی روانه‌ی بازار شده است. روی هم رفته، در حال حاضر اپل ۵ مدل اصلی آیپد را به فروش می‌رساند و در این میان نباید آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی و ۱۲.۹ اینچی مدل ۲۰۱۷ را از قلم بیندازیم که در کشورهای مختلف از طرف فروشگاه‌های ثالث با تخفیف‌های قابل توجه به دست مشتریان می‌رسند. طبق گزارش‌های منتشر شده، علاقه کاربران به تبلت‌ها روزبه‌روز کمتر می‌شود و همین موضوع این سوال را ایجاد می‌کند که آیا سیاست اپل در مورد ارائه‌ی آیپدهای متنوع، استراتژی مناسبی است؟

حرکت به سمت تنوع آیپد



اکوسیستم اندروید به داشتن تنوع گسترده شهرت دارد و حالا اپل هم در مورد آیپد می‌خواهد استراتژی تنوع را عملی کند. این تنوع باعث شده که در مورد ۵ مدل آیپدی که در حال حاضر در بازار وجود دارند، به این راحتی‌ها نمی‌توان کاربران موردنظر و بازار مختص تمام آن‌ها را تشخیص داد.

دو مدل آیپد پرو ۲۰۱۸ برای افراد حرفه‌ای طراحی شده که به امکانات چندوظیفگی، ابزار مربوط به کارهای خلاقانه و سخت‌افزار قدرتمند نیاز دارند. آیپد مینی جدید هم مناسب کاربرانی است که نسبت به تبلت‌های اندرویدی معمولی ۷ یا ۸ اینچی، به توان نسبتا بیشتری نیاز دارند. اما در مورد آیپد ۱۰.۲ اینچی و آیپد ایر ۱۰.۵ اینچی با توجه به شباهت ظاهری و دلایل دیگر، حداقل یکی از آن‌ها به عضو غیر ضروری این خانواده بدل شده است.

مهم‌ترین مشکل آیپد ۱۰.۲ اینچی این است که با توجه به قیمت آن، گجت مقرون‌به‌صرفه و قابل توجهی محسوب نمی‌شود. علاوه بر این نه‌تنها مدل ۲۰۱۹ آیپد ایر گجت قدرتمندتری به حساب می‌آید، بلکه در کشورهای مختلف مرتبا تخفیف‌های قابل توجهی برای آن ارائه می‌شود و همین موضوع جذابیت آن را افزایش می‌دهد.

از همه مهم‌تر، باید به تراشه نسل جدید آیپد استاندارد اشاره کنیم که از نوع A10 Fusion است و این در حالی است که نسل‌های جدید آیپد مینی و آیپد ایر از تراشه بسیار بهتر A12 Bionic بهره می برند. برای یادآوری باید بگوییم که تراشه A10 Fusion مربوط به سه سال قبل است و در گوشی‌های آیفون ۷ و ۷ پلاس مورد استفاده قرار گرفته.

چرا تبلت‌ها دیگر محبوبیت سابق را ندارند؟

با وجود اینکه اپل سلطان بلامنازع بازار تبلت‌ها است و فاصله زیادی با سامسونگ و هواوی دارد، اما اپل هم نباید در این زمینه نوآوری را کنار بگذارد و بدون داشتن رویکرد متمرکز، تبلت‌های متنوع را به امید فروش بیشتر روانه‌ی بازار کند. در زمانی که آمار فروش تبلت‌ها نزولی است و مرتبا بدتر از گذشته می‌شود، اپل با اتخاذ چنین رویکردی نمی‌تواند به رشد خود ادامه دهد.

در نهایت، باید یک سوال مهم را مطرح کنیم که اپل هم باید پاسخی برای آن پیدا کند. یکی از دلایل اصلی کاهش محبوبیت تبلت‌ها در چند سال گذشته، افزایش قابل توجه اندازه گوشی‌های هوشمند است. از این نظر، اپل با فاصله گرفتن از تبلت‌های ۷ اینچی، اقدام هوشمندانه‌ای انجام داده زیرا چنین تبلت‌ها در آستانه انقراض هستند.

اما در هر صورت بقای آیپد مینی ۷.۹ اینچی از جانب گوشی‌هایی مانند گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۶.۸ اینچی در معرض خطر قرار دارد؛ زیرا چنین گوشی‌هایی نه‌تنها بسیار خوش‌دست‌تر هستند، بلکه به اندازه کافی از نمایشگر غول‌پیکری هم بهره می‌برند و با آن می‌توان کارهای متنوعی انجام داد.

یکی از دلایل احتمالی مربوط به کاهش محبوبیت تبلت‌ها می‌تواند این باشد که تبلت‌های مرسوم همچنان در جستجوی یافتن هدف اصلی خود در حرکت هستند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مایکروسافت تنها شرکت بزرگی است که در آینده نزدیک می‌تواند آمار تولید تبلت‌های خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. مایکروسافت در چند سال اخیر بر موضوع بسیار مهمی متمرکز شده و می‌خواهد تبلت‌ها را جایگزین لپ‌تاپ‌ها کند.

اگرچه اپل همواره می‌گوید آیپد‌ پرو می‌تواند به‌عنوان جانشین کامپیوتر انجام وظیفه کند، ولی هنوز با چنین هدفی فاصله دارد. اپل به جای اینکه مجموعه آیپدها را شلوغ‌تر کند، باید وقت بیشتری صرف iPadOS کند تا در زمینه‌ی بهره‌وری به رقیب مهمی برای ویندوز تبدیل شود. در نهایت، امیدواریم اپل در کنار توسعه و عرضه نسل‌های جدید آیپد پرو، صرفا یک مدل جداگانه با نمایشگر کوچک‌تر (البته بزرگ‌تر از ۷.۹ اینچ) روانه‌ی بازار کند که با داشتن قیمت پایین‌تر، بتواند کاربران خواستار این نوع تبلت‌ها را حفظ کند.

بیشتر بخوانید: چرا تبلت‌های اندرویدی به این حال و روز افتادند؟

منبع: Phone Arena

The post آیا تنوع تبلت‌های آیپد از تعادل خارج شده است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala