بسیاری از کاربران آیفون‌ ۱۱، ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس با ارسال دیدگاه‌هایی در بخش Communities وب‌سایت اپل، از وجود خط و خش‌هایی روی نمایشگر دستگاه‌های خود سخن گفته‌اند.

یکی از این پست‌ها ماجرای یک زوج است که هر کدام یک دستگاه آیفون ۱۱ خریده‌اند و پس از دو روز از نگه داشتن گوشی در جیب شلوار‌ خود، متوجه خط و خش‌هایی روی نمایشگر شده‌اند که یکی از این دستگاه‌ها دقیقا در قسمت دوربین Face Time دچار آسیب شده است.

اپل مدعی است شیشه استفاده شده در آیفون‌های ۲۰۱۹ مقاوم‌ترین در میان همه گوشی‌های هوشمند است!

برخی از این خط و خش‌ها به ظاهر به لکه‌های ناشی از اثر انگشت کاربر مربوط هستند، اما از روی نمایشگر پاک نمی‌شوند. این زوج مدعی هستند که آیفون‌های مورد بحث از هیچ ارتفاعی سقوط نکرده‌اند و حتی زمانی که آن‌ها را در جیب شلوار خود قرار می‌دادند نیز هیچ جسم دیگری مانند کلید، سکه یا اجسام تیز در جیب‌شان وجود نداشته که باعث آسیب دیدن صفحه نمایش شود.

یکی دیگر از کاربران آیفون ۱۱ هم به این نکته اشاره می‌کند که از اولین نسل آیفون (که در سال ۲۰۰۷ عرضه شد‌) تا به امروز، از این خانواده استفاده می‌کند و با وجود اینکه هیچ‌گاه از محافظ‌های صفحه نمایش استفاده نکرده است، گوشی‌هایش با چنین مشکلی مواجه نشده‌اند به غیر از آخرین آن‌ها که از خانواده آیفون ۱۱ است. سایر کاربران نیز معتقدند که نمایشگرهای خانواده آیفون ۱۱ نتوانستند در جلب رضایت آن‌ها موفق عمل کنند. در عین حال، اپل بسیار روی مقاومت شیشه‌ استفاده شده در پنل‌های جلویی و پشتی مدل‌های جدیدآیفون تاکید داشت و در وب‌سایت خود از آن به عنوان «مقاوم‌ترین شیشه در میان همه گوشی‌های هوشمند، در پشت و جلو» یاد کرده است.

اما با توجه به دیدگاه‌های کاربران، به نظر نمی‌رسد ادعای اپل چندان درست باشد. اکثر کاربرانی که از این مشکل شکایت دارند، مدعی هستند که هیچ جسم تیزی با نمایشگر گوشی برخورد نداشته و یا حتی گوشی از جایی سقوط نکرده است، اما با خط و خش‌هایی مواجه شده‌اند که قابل لمس است ولی در عملکرد گوشی تاثیر نداشته است.

پنل LCD مورد استفاده برای آیفون ۱۱ توسط ژاپن دیسپلی تامین شده‌اند که همکاری‌اش با اپل به سال‌ها قبل باز می‌گردد؛ اما این شرکت به دلیل مشکلاتی نتوانست به موقع پنل‌های OLED مورد نیاز اپل برای نسخه‌های پرو آیفون ۱۱ را تامین کند. در اوایل سال جاری، اپل ۱۰۰ میلیون دلار برای سازماندهی مجدد این شرکت سرمایه گذاری کرد و حتی سفارشات پنل‌های LCD خود را که پیش از این توسط چینی‌ها تامین می‌شد به ژاپن دیسپلی واگذار کرد. همچنین، تامین پنل‌های OLED اپل واچ نیز به عهده این شرکت است، اما پنل‌های OLED آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس توسط ال‌جی و سامسونگ تولید شده‌اند.

گفته می‌شود افرادی که برای شکایت از مشکل پیش آمده به اپل استور مراجعه کرده‌اند، به‌جای دریافت پاسخ مناسب، به دلیل آسیب رساندن به نمایشگر گوشی خود از طرف نمایندگان اپل مورد سرزنش واقع شده‌اند.

