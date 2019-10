۷ اکتبر سال جاری، اینتل از پردازنده‌های نسل جدید خود رونمایی کرد. این پردازنده‌ها شامل سری زئون W مخصوص مراکز داده و پردازنده‌های سری X مخصوص کامپیوترهای گیمینگ و حرفه‌ای می‌شوند که با قیمت‌های نسبتا معقولی نیز همراه هستند.

اینتل دقیقا ۷ روز بعد از معرفی پردازنده‌های سری ۳۰۰۰ شرکت AMD که سر و صدای زیادی نیز به پا کرده‌اند از پردازنده‌های خود رونمایی کرد. اما نقطه مشترک هر دو سری که کاربران زیادی را نیز غافلگیر کرد، قیمت آن‌ها بود.

در تاریخ ۱ اکتبر سال جاری، وب‌سایت Videocardz اعلام کرد مهم‌ترین عنصر غافلگیری پردازنده‌های اینتل کسکید لیک سری X قیمت آن‌ها خواهد بود. این شرکت تصمیم گرفت قیمت پردازنده‌های خود را حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد تا همه آن‌ها را زیر ۱۰۰۰ دلار نگه دارد و به این شکل از لحاظ قیمت بتواند برگ برنده را در اختیار داشته باشد!

اکثر کاربران رایانه‌های شخصی در حال حاضر قصد خرید پردازنده‌هایی را دارند که بتوانند قدرت پردازش عملیات مربوط به هوش مصنوعی و رندرینگ را داشته باشند. ابن مسئله نیز موجب شده مایکروسافت اخیرا یکی از دستگاه‌های خود را تحت عنوان سرفیس پرو ایکس با همین هدف معرفی کند.

اینتل نیز دقیقا مسیر مشابهی را دنبال می‌کند و پردازنده‌های قدرتمند دسکتاپ خود را با همین هدف طراحی کرد که قیمت آن‌ها از ۵۹۰ تا ۹۸۰ دلار متغیر است. این پردازنده‌ها به راحتی می‌توانند کارهای فوق‌العاده سنگین را از ویرایش ویدئو‌ها و رندرینگ گرفته تا بازی‌ها و طراحی انیمیشن سه‌بعدی انجام دهند.

تلاش اینتل برای شکست AMD

سال‌ها است که استراتژی AMD چه در بخش پردازنده‌های گرافیکی و چه پردازنده‌های مرکزی، روی تولید قطعاتی بوده که در کنار قدرت و عملکرد مناسب، قیمت بسیار معقولی نیز داشته باشند. طبق انتظار، این استراتژی به خوبی توانست AMD را بعد از سال‌ها، بالاتر از اینتل قرار دهد. البته باید این را هم اضافه کرد که برتری AMD بر اینتل صرفا به خاطر قیمت پایین‌تر آن‌ها نبوده، بلکه فناوری‌های بهتر این شرکت از جمله پردازنده‌های ۷ نانومتری EPYC Rome نیز کاملا در این مسیر به آن‌ها یاری رساند.

همچنین این شرکت پردازنده‌های ۸ و ۱۸ هسته‌ای را نیز به بازار پردازنده‌های دسکتاپ میان‌رده و بالارده خود اضافه کرد که قبلا به ۴ و ۶ هسته محدود می‌شدند. معمولا به این صورت بود که میزان هزینه به ازای هسته‌های بکار رفته در محصولات AMD، همیشه محصول نهایی را مقرون به صرفه‌تر می‌کرد اما این شرکت نمی‌توانست توان مصرفی آن‌ها را کنترل کند. لذا این پردازنده‌ها عموما داغ‌تر از محصولات اینتل بودند.

با معرفی سری رایزن ۳۰۰۰ ورق برگشت و AMD نه تنها از لحاظ لیتوگرافی و قیمت، بلکه از لحاظ توان مصرفی نیز توانست اینتل را پشت سر بگذارد تا سال جدید را رویایی شروع کند. همین مسئله موجب شد AMD در بسیاری از بازارها، پردازنده‌های بیشتری به نسبت اینتل بفروشد. این در حالی اتفاق افتاد که پردازنده‌های این شرکت به لیتوگرافی ۷ نانومتری مجهز بودند ولی اینتل حتی در ساخت پردازنده‌های ۱۰ نانومتری نیز ناتوان بود.

گزارش درآمد سه ماه دوم اینتل

در سه ماه دوم سال ۲۰۱۹، باب سین، مدیرعامل اینتل، به این موضوع اعتراف کرد که اینتل بخشی از بازار پردازنده‌ها را از دست داده است. البته او این مسئله را به کمبود پردازنده‌های این شرکت مرتبط دانست؛ اما تحلیلگران عملکرد فوق‌العاده AMD را نیز یکی از عوامل موثر در این زمینه می‌دانند.

۷ اکتبر که پردازنده‌های سری X اینتل با قیمت‌های معقول خود معرفی شدند، بیش از پیش به این موضوع باور پیدا کردیم که حقیقتا این دو شرکت در یک نبرد بسیار بزرگی به سر می‌بردند که در مقطعی از آن اینتل به خاطر قیمت نجومی محصولات خود شکست را پذیرفت اما با معرفی سری جدید به فکر جبران آن افتاد. کاهش قیمت ۱۰۰۰ دلاری محصولات اینتل به نسبت نسل قبل اگرچه سود این شرکت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما قطعا می‌تواند به حضور پر رنگ آن در بازار کمک شایانی کند.

نبرد اینتل و AMD بر سر قیمت

با نگاهی به جدول بالا به خوبی می‌توان دریافت که نسل نسل دوم پردازنده‌های رایزن تردریپر (Ryzen Threadripper) سری ۲۹۰۰، هسته‌های بیشتری به نسبت پردازنده کسکید لیک اینتل سری X دارند. اما به طور کلی باز هم مقایسه قیمت پردازنده هم‌رده در هر دو محصول، با قیمت بیشتر نماینده اینتل همراه خواهد بود.

اینتل متوسط قیمت برای هر هسته را که در سری اسکای لیک X حدودا ۱۰۳ دلار بود، به ۵۷ دلار در سری کسکسید لیک X کاهش داد که تقریبا برابر با ۵۵ دلار برای هر هسته در پردازنده‌های AMD است. برخی قابلیت‌های این پردازنده‌ها نیز تا حدودی با یکدیگر برابر است. برای مثال هر دو پردازنده از رم‌های چهار کاناله DDR4 با سرعت ۲۹۳۳ پشتیبانی می‌کنند.

توجیه خوبی نیز برای آن دو دلار تفاوت قیمت به ازای هر هسته وجود دارد! طبق معمول پردازنده‌های اینتل از نظر حداکثر سرعت کلاک، پردازنده‌های AMD را پشت سر گذاشته‌اند. به خصوص اینکه اینتل پردازنده‌های جدید خود را با پشتیبانی از Turbo Boost 3.0 و Deep Learning Boost همراه کرده است. همچنین این پردازنده‌ها حداکثر از ۲۵۶ گیگابایت حافظه رم ۴ کاناله پشتیبانی می‌کنند که در مقایسه با نمایندگان AMD برتری دو برابری دارند. علاوه‌بر این‌ها، پردازنده‌های جدید اینتل می‌توانند تا ۷۲ مسیر PCIe را پشتیبانی کنند. این در حالی است که محصولات رایزن تردریپر سری ۲۹۰۰ AMD قادر به پشتیبانی از ۶۴ مسیر هستند.

قدم بعدی AMD

البته AMD نیز در این نبرد پشت سر اینتل قرار نمی‌گیرد. چراکه پردازنده‌های سری رایزن تردریپر ۳۰۰۰ این شرکت در ماه نوامبر راهی بازار خواهند شد. این پردازنده‌ها قرار است بر پایه معماری ۷ نانومتری Zen 2 طراحی شوند که هم در افزایش قدرت پردازنده‌ها و هم در توان مصرفی آن‌ها تأثیر مثبتی خواهد داشت.

وب‌سایت TechRadar ماه گذشته مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن به بنچمارک پردازنده‌های رایزن تردریپر ۳۰۰۰ AMD نیز اشاره شده بود. طبق آن اطلاعات، پردازنده‌های جدید AMD تا ۳۰ درصد از نسل قبل خود سریع‌تر هستند! این یعنی پردازنده‌های جدید اینتل قرار است با تهدید جدی مواجه شوند!

در پشت پرده این نبرد بزرگ چه می‌گذرد؟

به نظر می‌رسد بازار پردازنده‌های دسکتاپ تا سال ۲۰۲۰ به شدت رونق پیدا کند! چرا که بازار کامپیوترهای رومیزی نیز در حال افزایش است! بنابراین انتظار می‌رود سال آینده تقاضا برای پردازنده‌های اینتل و AMD بسیار بیشتر از هر زمان دیگری باشد. به همین خاطر دو شرکت در تلاش هستند هرچه بیشتر خود را در معرض دید کاربران، به خصوص شکرت‌ها و صنایع مختلف قرار دهند تا بتوانند این نبرد بی انتها را در سال‌های آتی با پیروزی پشت سر بگذارند. به خصوص اینکه این کاهش قیمت باعث می‌شود کاربران مختلف پردازنده‌های میان‌رده خود را به راحتی با یکی از قدرتمندترین گزینه‌های موجود تعویض کنند.

نظر شما در مورد این رقابت تنگاتنگ بین این دو شرکت بزرگ چیست؟

منبع: marketrealist

