دقایقی قبل گوشی وان پلاس ۷T پرو معرفی شد و همانطور که انتظار داشتیم شاهد ارتقای قابل توجهی نیستیم. در کنار آن، از نسخه مک‌لارن این گوشی هم رونمایی شد.

وان پلاس ۷T پرو از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس بهره می‌برد که نسبت به مدل اصلی این تراشه، اندکی سرعت بالاتری دارد و در زمینه‌ی گرافیک ۱۵ درصد عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد. با توجه به بهره‌گیری این گوشی از نمایشگر ۹۰ هرتز، چنین تراشه‌ای به همراه نمایشگر مذکور برای اجرای بازی‌ها، تجربه کاربری جذابی را ارائه می‌کند. لازم به ذکر است که نمایشگر AMOLED این گوشی ۶.۶۷ اینچ اندازه دارد و رزولوشن آن هم ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ محسوب می‌شود و این یعنی از لحاظ رزولوشن نسبت به وان‌پلاس ۷T حرف بیشتری برای گفتن دارد و برخلاف گوشی مذکور، دارای نمایشگر فاقد بریدگی است.

کاربران برای خرید این گوشی، باید فقط به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بسنده کنند و در این زمینه حق انتخابی ندارند. افرادی که به ۱۲ گیگابایت حافظه رم علاقه دارند، باید مدل مک‌لارن را خریداری کنند.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی که در گوشی وان‌پلاس ۷T هم مورد استفاده قرار گرفته، باید به پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Warp Charge 30T اشاره کنیم که نسخه T نسبت به شارژ ۳۰ وات گوشی‌های وان‌پلاس ۷، ۲۳ درصد سرعت بیشتری دارد. اگرچه نهایت سرعت هر دو فناوری یکسان است، ولی در این تکنولوژی جدید، گوشی مذکور برای مدت بیشتری می‌تواند با نهایت سرعت شارژ شود.

در بخش فوقانی این گوشی، یک دوربین پاپ‌آپ ۱۶ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند و در پنل پشتی هم دوربین سه‌گانه به‌صورت عمودی تعبیه شده‌اند. ماژول دوربین این گوشی، از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، دوربین اولتراواید ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی تشکیل شده‌اند که مورد آخر از زوم ۳ برابری و لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. برای یادآوری باید بگوییم دوربین تله‌فوتو وان‌پلاس ۷T زوم اپتیکال ۲ برابری ارائه می‌دهد. انرژی این گوشی هم از جانب باتری ۴۰۸۵ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

علاوه بر این گوشی، وان‌پلاس در ادامه همکاری خود با مک‌لارن، از نسخه مک‌لارن وان پلاس ۷T پرو رونمایی کرد. این گوشی همراه با ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود و پنل پشتی آن مبتنی بر طراحی و رنگ‌بندی خاصی است. هر دو گوشی از نسخه ۱۰ رابط کاربری OxygenOS بهره می‌برند که بر پایه اندروید ۱۰ توسعه یافته است.

وان پلاس ۷T پرو از پنجشنبه آینده در اروپا با قیمت ۷۶۰ یورو روانه‌ی بازار می‌شود که این همان قیمت وان‌پلاس ۷ پرو به حساب می‌آید. نسخه مک‌لارن هم از ۵ نوامبر در بازار عرضه می‌شود و برای خرید آن باید ۸۶۰ یورو بپردازید. برای مقایسه باید بگوییم که وان‌پلاس ۷ پرو مجهز به ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ۸۳۰ یورو قیمت دارد.

منبع: GSM Arena

The post وان‌پلاس ۷T پرو با چند بهبود جزئی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala