با وجود اینکه چند سال از عرضه آیفون SE می‌گذرد، ولی این گوشی به دلیل قدرت زیاد و بدنه جمع‌وجور، همچنان طرفداران زیادی دارد. آیفون SE در سال ۲۰۱۶ با مشخصات سخت‌افزاری آیفون ۶ اس معرفی شد و با وجود بدنه کوچکی که داشت، از لحاظ ویژگی‌های سخت‌افزاری یکی از بهترین گوشی‌های پرچم‌دار آن سال محسوب می‌شد. ولی بعد از گذشت چند سال، این گوشی در برابر گوشی‌های فعلی حرفی برای گفتن ندارد و بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی بر سر احتمال عرضه آیفون SE 2 به نظر می‌رسد اپل می‌خواهد در سال ۲۰۲۰ از چنین گوشی هوشمندی رونمایی کند. در ادامه به اطلاعاتی که از آیفون SE 2 داریم، می‌پردازیم و در همین حین گمانه‌زنی‌هایی را هم مطرح می‌کنیم.

طراحی

بر اساس شایعات منتشر شده، آیفون SE 2 از طراحی مشابه آیفون ۸ بهره می‌برد. به همین خاطر، باید انتظار بهره‌گیری از تاچ آی‌دی را داشته باشیم و در ضمن امیدواریم اپل جک هدفون را از بدنه این گوشی حذف نکند. از لحاظ سخت‌افزاری هم انتظار می‌رود این گوشی یک ارتقای قابل توجه برای میلیون‌ها کاربر آیفون‌های سری ۶، ۶ اس و ۷ باشد که تا حد زیادی قدیمی شده‌اند و زمان کنار گذاشتن آن‌ها فرا رسیده است.

نمایشگر آیفون SE 2



همانطور که گفتیم، از آنجایی که قرار است این گوشی طراحی مشابه آیفون ۸ داشته باشد، پس نباید انتظار بهره‌گیری از نمایشگر پیشرفته‌ای را داشته باشیم. احتمالا این گوشی مجهز به نمایشگر ۴.۷ اینچی LCD با رزولوشن ۷۵۰ در ۱۳۳۴ خواهد بود. آیفون ۸ همچنین از قابلیت True Tone و پخش ویدیوهای HDR پشتیبانی می‌کند و این یعنی نمایشگر آیفون SE 2 هم به احتمال زیاد همراه با چنین مشخصه‌هایی روانه‌ی بازار می‌شود.

سخت‌افزار

اگرچه آیفون SE با تراشه A9 در بازار عرضه شد، ولی در خبر مربوط به نسل دوم آن آمده که این گوشی از جدیدترین تراشه اپل یعنی A13 بهره می‌برد؛ این همان تراشه‌ای است که هر سه مدل آیفون ۱۱ از آن بهره می‌برند. این تراشه حرف زیادی برای گفتن دارد و قدرت بسیار زیادی را برای آیفون SE 2 به ارمغان می‌آورد. در ضمن انتظار می‌رود این گوشی مجهز به ۳ یا ۴ گیگابایت حافظه رم باشد.

دوربین

در مورد دوربین آیفون SE 2 به احتمال زیاد با همان دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم F/1.8 آیفون ۸ روبرو خواهیم شد. اگرچه مشخصات دوربین آیفون ۸ مشابه آیفون ۷ بود ولی اندازه سنسور آن بزرگ‌تر شد که این موضوع منجر به بهبود کیفیت عکس در محیط‌های کم‌نور می‌شود. در ضمن همانطور که گوشی‌های پیکسل ثابت کرده‌اند، به لطف ویژگی‌های نرم‌افزاری صرفا با یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی هم می‌توان عکس‌های بسیار باکیفیت و جذاب ثبت کرد.

قیمت و تاریخ عرضه آیفون SE 2



طبق گزارش‌های منتشر شده از جانب سایت‌های Nikkei و بلومبرگ و همچنین «مینگ چی کو»، آیفون SE 2 تا چند ماه دیگر معرفی می‌شود. ظاهرا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ باید انتظار معرفی آن را داشته باشیم و به احتمال زیاد در فصل بهار گوشی مذکور معرفی می‌شود؛ باید خاطرنشان کنیم که آیفون SE در فصل بهار سال ۲۰۱۶ معرفی شده است.

حالا باید به موضوع مهم قیمت‌گذاری بپردازیم. آیفون SE با قیمت ۳۹۹ دلاری برای مدل ۱۶ گیگابایتی در بازار عرضه شد و مدل ۶۴ گیگابایتی آن ۴۹۹ دلار قیمت داشت. کمی بعد، حافظه داخلی این گوشی دو برابر شد ولی قیمت آن ثابت ماند. احتمالا آیفون SE 2 هم چنین قیمتی خواهد داشت و مدل پایه با قیمت ۳۹۹ دلاری و مدل گران‌تر با قیمت ۴۹۹ دلاری در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

منبع: Phone Arena

