در ماه ژوئن، مدیرعامل شیائومی در مورد استراتژی این شرکت در قبال توسعه سری گوشی‌های مختلف توضیحاتی را ارائه داد. به گفته او، گوشی‌های ردمی قرار است ویژگی‌های جذاب را با قیمت بسیار مناسب برای کاربران به ارمغان بیاورند و سری گوشی‌های Mi هم مبتنی بر جدیدترین نوآوری‌ها و ویژگی‌های پرچم‌داران خواهند بود.

حالا اکانت توییتری Ice Universe که به ارائه‌ی اطلاعات موثق در مورد حوزه گوشی‌های هوشمند شهرت دارد، توییتی منتشر کرده که در آن آمده گوشی می نوت ۱۰ در انتهای ماه اکتبر (ماه جاری) معرفی می‌شود و با این کار، سری گوشی‌های می نوت احیا خواهند شد. لازم به ذکر است که آخرین گوشی این سری یعنی می نوت ۳ بیش از سه سال قبل روانه‌ی بازار شده و به همین خاطر عرضه نسل جدید آن مطمئنا غافلگیرکننده خواهد بود.

شیائومی با عرضه‌ی گوشی‌های می نوت، تلاش کرد وارد بازار فبلت‌ها شود و دو نسل اول آن از سخت‌افزار رده‌بالا و نمایشگرهای بسیار بزرگ (برای زمان خود) بهره می‌بردند. اما شیائومی برای می نوت ۳ تصمیم گرفت از سخت‌افزارهای ضعیف‌تری استفاده کند و اندازه نمایشگر آن هم کاهش پیدا کرد.

از آن زمان، روزبه‌روز کیفیت گوشی‌های ردمی بهتر شده و در این میان گوشی‌هایی مانند ردمی K20 توانسته‌اند به لطف ویژگی‌های جذاب و قیمت بسیار مناسب، مورد توجه گسترده‌ای قرار بگیرند. در هر صورت، از آنجایی که شیائومی قبل از معرفی گوشی‌های خود تبلیغات مربوط به آن‌ها را آغاز می‌کند، باید ببینیم که این خبر مربوط به نسل جدید می نوت صحت دارد یا نه.

