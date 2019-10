اگر خبرهای چند ماه اخیر را دنبال کرده باشید، قطعا می‌دانید که شرکت هواوی از سوی آمریکا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی شناخته شده است، اما تا به‌حال دلیل محکمی برای آن ارائه نشده است. طبق قوانین چین، دولت کمونیست این کشور می‌تواند از هواوی درخواست کند تا اطلاعات هر شخص یا شرکتی را برایش جمع‌آوری کند. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که گوشی‌ها و تجهیزات مخابراتی این شرکت به یک در پشتی مجهز باشند که می‌تواند کانالی برای انتقال اطلاعات به پکن باشد.

البته هواوی همواره این ادعا را تکذیب کرده است و تا کنون نیز هیچ‌گونه حفره‌‌ امنیتی به عنوان در پشتی در محصولات این کمپانی کشف نشده است. اما حتی بدون هیچ مدرکی، وزارت بازرگانی آمریکا شرکت هواوی را در فهرست تحریمی خود قرار داده است که پیرو آن، شرکت چینی از دسترسی به خدمات و سرویس‌های شرکای آمریکایی‌اش منع خواهد شد. اما اصلی‌ترین ضربه این تحریم‌ها به هواوی، عدم فروش گوشی‌های هوشمند این شرکت در بازار آمریکا و توسط اپراتورهای این کشور خواهد بود.

بلومبرگ در گزارش خود به این مورد اشاره کرده است که برد اسمیت، از مدیران بلند پایه مایکروسافت و مدیر حقوقی ارشد این شرکت، در اعتراض به این تحریم‌ها گفته است که دولت آمریکا درباره این‌که واقعا چرا شرکت‌های آمریکایی را از همکاری با هواوی منع کرده است، شفاف عمل نمی‌کند و با بیان این‌که شرکت چینی سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار را برای خرید سخت افزار و نرم افزار از آمریکا هزینه کرده است، به سود تجارت با این کمپانی اشاره کرد. در واقع، هواوی در سال ۲۰۱۸ بزرگ‌ترین مشتری شرکت Micron Technology بود که در زمینه تولید تراشه‌های حافظه فعال است.

در روز دوشنبه، ۵ سناتور جمهوری‌خواه نامه‌ای به آقای اسمیت نوشتند که در متن آن به موضوعاتی مانند همکاری هواوی در شنود، سرقت فناوری و عبارت «جنگ اقتصادی» اشاره شده است. این ۵ سناتور (تام کاتن، مارکو رابیو، ریک اسکات، مایک براون و جاش هاولی) در نامه خود نگرانی‌های امنیتی درباره هواوی را «جدی و ضروری» توصیف کرده‌اند.

هواوی پیش از این یک بار در دعوای حقوقی به سرقت بخش‌هایی از ربات تست گوشی اپراتور T-Mobile به نام Tappy متهم شد که اکنون آمریکا در حال صدور پیگرد قانونی برای این پرونده است. همچنین، دولت آمریکا بیان می‌کند که این شرکت به دلیل همکاری با کره شمالی، تحریم‌های اقتصادی بین المللی و تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است. ایالات متحده مدعی است که هواوی سعی داشته پس از افشای این ماجرا، معاملات و روابط نادرست بانکی خود با کره شمالی را مخفی کند.

برد اسمیت ماه گذشته در مصاحبه با بلومبرگ بیان کرد که مایکروسافت از مقامات آمریکایی درخواست کرده تا علت منع همکاری شرکت‌های آمریکایی با هواوی را توضیح دهند. این مدیر ارشد ردموندی‌ها در ادامه گفت که شرکتش پاسخ‌هایی از دولت دریافت کرده است که دلایل خاصی را ارائه نکرده‌اند. او فاش کرد که آن‌ها در پاسخ دولت به درخواست خود این جمله را شنیده‌اند که «اگر آنچه را که ما می‌دانیم، شما نیز می‌دانستید، با ما هم‌عقیده می‌شدید» و مایکروسافت نیز در پاسخ گفت: «بسیار خب، پس به ما نشان دهید که چه می‌دانید تا ما هم بتوانیم برای خودمان تصمیم بگیریم. این روشی است که در این کشور جواب می‌دهد».

اما سناتورهای نام‌برده در نامه خود خطاب به مایکروسافت این‌چنین گفته‌اند:

ما از همکاری مایکروسافت با ادارات خود و درک شما از تهدیدهای ایجاد شده توسط هواوی تشکر می‌کینم. همچنین، درک می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی تجارت سالمی با هواوی و سایر شرکت‌های مخابراتی چینی داشتند. در عین حال، دولت و صنعت آمریکا باید برای حفاظت از مردم و زیرساخت‌های مخابراتی ما قدم‌های استواری بردارند. ما نمی‌خواهیم به این شرکت‌های آمریکایی آسیبی وارد شود. با این حال، معتقدیم که بازنگری شواهدی که به‌طور عمومی در دسترس است نشان‌دهنده این است که نگرانی‌های امنیتی درباره هواوی واقعی و جدی هستند.

اما اسمیت در ادامه اعتراضات خود نسبت به منع تجارت با هواوی، با بیان عباراتی درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا، او را چیزی بیش از یک هتل‌دار توصیف نکرده است و گفت که رئیس جمهور باید بداند که چرا اقدامات دولتش هواوی را در معرض خطر قرار می‌دهد. مدیر ارشد مایکروسافت گفت:

گفتن این موضوع به یک شرکت فناوری که می‌تواند محصولات بفروشد، اما نمی‌تواند سیستم عامل یا چیپست بخرد، مثل این است که به یک شرکت هتل‌دار بگویند می‌تواند درها باز کند، اما نمی‌تواند در اتاق‌های هتل‌ خود تخت خواب و در رستوران خود غذا قرار دهد. در هر صورت، شما بقای این شرکت را به خطر انداخته‌اید.

هواوی در اوایل سال جاری و پیش از تحریم‌های اعمال شده بر این شرکت، پیش‌بینی می‌کرد که بتواند در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۰۰ میلیون گوشی هوشمند بفروشد. این شرکت قصد داشت پس از پشت سر گذاشتن اپل و ایستادن در جایگاه دوم فروش جهانی، حتی از سامسونگ هم پیشی بگیرد و در مقام نخست بایستد. اما با توجه به این که جدیدترین محصولات عرضه شده این شرکت، خانواده میت ۳۰، بدون دسترسی به سرویس‌های گوگل پلی و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود فروش جهانی این شرکت تحت تاثیر قرار بگیرد و حتی در چند روز گذشته اعلام شد که اپل احتمالا می‌تواند از فرصت پیش آمده استفاده کند و دوباره به جایگاه دومین تولید کننده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان بازگردد.

منبع: Phone Arena

