گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس چند ماه قبل معرفی شدند، اما ظاهرا سامسونگ قصد دارد همچنان به اعضای این خانواده بیافزاید. به تازگی اعلام شد که این شرکت قصد دارد نسخه‌ ارزان‌تری از گلکسی نوت ۱۰ را با نام گلکسی نوت ۱۰ لایت معرفی کند.

در اوایل سال جاری میلادی، سامسونگ با افزودن پسوند جدید e به گلکسی S10، از نسخه ارزان قیمت پرچم‌دار خود رونمایی کرد که یک گوشی رده بالا ولی ارزان‌تر از پرچم‌داران است و در برخی ویژگی‌های فرعی با آن‌ها متفاوت است. گلکسی S10e آمده است تا با گوشی‌هایی همچون آیفون XR و هواوی P30 که نسخه‌های ارزان قیمت پرچم‌داران اپل و هواوی محسوب می‌شوند رقابت کند.

به نظر می‌رسد موفقیت نسل اول باعث شده است که کمپانی کره‌ای به ادامه این روند و معرفی نسل‌های بعدی از نسخه‌های ارزان قیمت پرچم‌داران خود تمایل بیشتری پیدا کند. بنابراین انتظار آن را داشتیم که در اوایل سال ۲۰۲۰ شاهد معرفی گلکسی S11e نیز باشیم، اما اکنون خبر می‌رسد که سری گلکسی نوت نیز نسخه‌ای ارزان قیمت با پسوند لایت خواهد داشت که البته آن پرچم‌دار اقتصادی که ممکن است انتظارش داشته باشیم، نخواهد بود.

گلکسی نوت ۱۰ لایت چه زمانی عرضه می‌شود؟

SamMobile مدعی است که ممکن است برندینگ جدید سامسونگ که از نام لایت در کنار سری نوت ۱۰ استفاده می‌کند در نهایت به معرفی یک میان‌رده به نام گلکسی نوت ۱۰ لایت مجهز شود که از قلم بهره می‌برد. پیش از این و در سال ۲۰۱۴ نیز سامسونگ از سیاست مشابهی در معرف گلکسی نوت ۳ نئو استفاده کرده بود که البته فروش ضعیفی را در بازار تجربه کرد و زیر سایه گلکسی نوت ۳ ماند. با توجه به این که گلکسی نوت ۱۰ لایت عضوی از خانواده گلکسی نوت‌های امسال خواهد بود، پیش بینی می‌شود تا پیش از اتمام سال جاری و در ماه‌های پیش رو به بازار عرضه شود.

در ابتدا تصور می‌شد این دستگاه قرار است همراه با سری گلکسی S11 و در ماه فوریه ۲۰۲۰ رونمایی شود، اما احتمالا سامسونگ قصد دارد تا برند گلکسی نوت ۱۰ قدیمی نشده است، عضو جدید را هم به آن اضافه کند. همچنین، عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت تا پیش از تعطیلات سال نو میلادی، می‌تواند به افزایش سود سامسونگ در سه ماهه پایانی سال منجر شود. علاوه بر این موارد، عدم همراهی عضوی از سری نوت با گلکسی S11، باعث می‌شود که پرچم‌دار جدید سری S بیشتر بدرخشد.

گزارش‌های پیشین حاکی از این بود که گلکسی نوت ۱۰ لایت برای بازار اروپا در نظر گرفته شده است و در دو رنگ مشکی و قرمز عرضه خواهد شد و تا به این لحظه، اطلاعی از عرضه آن در بازارهای دیگر منتشر نشده است. سامسونگ همواره سعی داشته تا سهم خود را از بازار گوشی‌های رده بالا در مناطق پرسودی مانند آمریکا افزایش دهد، اما ممکن است همراهی نشان نوت با این گوشی میان‌رده بتواند آمریکایی‌ها را نیز به آن جذب کند.

گلکسی نوت ۱۰ لایت چه چیزی ارائه می‌دهد؟

با توجه به پیش‌بینی‌ها، ظاهرا کره‌ای‌ها از چیپست‌های قدرتمند سری اسنپ دراگون ۷۰۰ یا ۶۰۰، مانند اسنپ دراگون ۷۳۰ یا اسنپ دراگون ۶۷۵ برای نسخه لایت گلکسی نوت ۱۰ استفاده خواهند کرد که با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی همراه خواهد بود.

برای کاهش قیمت، گلکسی نوت ۱۰ از نمایشگر تخت استفاده خواهد کرد و دیگر اثری از لبه‌های خمیده نخواهد بود. همچنین حفره دوربین سلفی می‌تواند با یک بریدگی کوچک جایگزین شود که البته اگر از حفره درون نمایشگر استفاده شود در موفقیت گوشی تاثیر بیشتری خواهد داشت، زیرا شباهت آن به سری گلکسی نوت ۱۰ را افزایش خواهد داد.

ممکن است نسخه لایت گلکسی S10/S11 نیز در دست توسعه باشد!

زمزمه‌هایی به گوش می‌رسند که در کنار نسخه ارزان قیمت گلکسی نوت ۱۰، سامسونگ دست به کار شده و تولید یک میان‌رده دیگر با پسوند لایت را آغاز کرده است که ممکن است عضوی از خانواده گلکسی S10 یا گلکسی S11 باشد. البته این شایعات چندان قوی نیستند، اما اگر نوت ۱۰ لایت موفق ظاهر شود، ممکن است سامسونگ را برای ادامه این روند وسوسه کند.

منبع: Phone Arena

The post سامسونگ به زودی گلکسی نوت ۱۰ لایت را معرفی می‌کند؛ نسخه‌ای ارزان‌تر در راه است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala