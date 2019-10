جدیدترین کیبوردهای ساخت شرکت مایکروسافت مجهز به کلیدهای اختصاصی ایموجی و آفیس هستند. پیش از این، گزارش‌های مربوط به آزمایش مایکروسافت در مورد تعبیه کلید اختصاصی مربوط به آفیس منتشر شده بود و حالا شاهد عرضه چنین کیبوردهایی هستیم. کلید مربوط به آفیس در سمت راست کیبورد و جایگزین کلید ثانویه مربوط به ویندوز شده است. با فشردن این کلید به همراه کلیدهای دیگر، نرم‌افزارهای مجموعه آفیس اجرا می‌شوند. به‌عنوان مثال، فشردن کلید آفیس و W منجر به اجرای برنامه Word می‌شود و برای اجرای برنامه اکسل باید کلیدهای آفیس و X را بفشارید.

در کنار کلید آفیس، کلید مربوط به ایموجی هم توجه را جلب می‌کند. با این کار، بخش مربوط به انتخاب ایموجی در ویندوز ۱۰ باز می‌شود ولی نمی‌توانید ایموجی خاصی را به این کلید اختصاص دهید و تعریف میان‌بر هم امکان‌پذیر نیست. اختصاص یک کلید به ایموجی در کیبورد سخت‌افزاری، تصمیم عجیبی محسوب می‌شود ولی مایکروسافت با ساخت این کیبوردها، کسب‌وکارهایی را هدف گرفته که مرتبا از آفیس استفاده می‌کنند و در ضمن استفاده از ایموجی هم روزبه‌روز در حال افزایش است.







اگرچه مایکروسافت به بهره‌گیری از این کلیدهای اختصاصی روی آورده، معلوم نیست که چنین رویکردی از جانب دیگر سازندگان هم مورد استقبال قرار می‌گیرد یا نه. بیشتر کیبوردها همراه با کلید ویندوز عرضه می‌شوند زیرا این موضوع به مجوز دریافتی از مایکروسافت برمی‌گردد. هنوز در مورد اجبار برای تعبیه کلید آفیس گزارشی منتشر نشده است.

کیبورد ارگونومیک مایکروسافت از ۱۵ اکتبر با قیمت ۶۰ دلاری روانه‌ی فروشگاه‌ها می‌شود و قیمت کیبورد بلوتوثی هم ۵۰ دلار است که از بلوتوث ۵ پشتیبانی می‌کند و شارژ باتری آن تا ۲ سال دوام می‌آورد.

