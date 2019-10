سامسونگ ماه گذشته از گلکسی A90 5G رونمایی کرد و ظاهرا به زودی از نسل بعدی آن رونمایی خواهد شد. گلکسی A91 از لحاظ ویژگی‌های اصلی، مشابه این گوشی است و این یعنی شاهد نمایشگر ۶.۷ اینچی با بریدگی قطره‌ای شکل هستیم و علاوه بر این باید به اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم. در این میان، سرعت شارژ به ۴۵ وات افزایش پیدا می‌کند. از دیگر تفاوت‌های قابل توجه باید به فقدان پشتیبانی از فناوری ۵G اشاره کنیم که مطمئنا منجر به کاهش قیمت این گوشی می‌شود.

در پنل پشتی، شاهد همان دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی خواهیم بود ولی به جای دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین سوم هم برای تشخیص عمق انجام وظیفه می‌کند. در بالای نمایشگر هم همچنان با دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی روبرو خواهیم شد که البته حالا از دیافراگم بهتر F/2.2 بهره می‌برد.

در داخل بدنه، این گوشی از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ به همراه ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. ظرفیت باتری در حد همان ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت ثابت باقی می‌ماند ولی به‌لطف شارژ ۴۵ واتی، سریع‌تر می‌توان آن را شارژ کرد. معلوم نیست که آیا سامسونگ شارژر مبتنی بر این تکنولوژی را در جعبه این گوشی قرار می‌دهد یا اینکه مانند گلکسی نوت ۱۰ پلاس به شارژر ۲۵ واتی بسنده می‌کند. از لحاظ نرم‌افزاری، شایعاتی منتشر شده که طبق آن‌ها گلکسی A91 نخستین گوشی سامسونگ است که از همان ابتدا با اندروید ۱۰ عرضه می‌شود.

هنوز اطلاعات موثقی در مورد قیمت این گوشی در دست نداریم ولی گفته می‌شود قبل از انتهای سال جاری میلادی، گلکسی A91 در برخی از کشورها مانند هند روانه‌ی بازار می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post گلکسی A91 با اسنپدراگون ۸۵۵ و شارژ ۴۵ واتی معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala