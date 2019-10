سه روز دیگر در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) مراسم مربوط به رونمایی از گوشی‌های گوگل پیکسل ۴ برگزار می‌شود و در این رویداد قرار است از محصولات مختلفی پرده‌برداری شود. گل سرسبد این مراسم بدون شک پیکسل ۴ است که حالا از دوربین دوگانه بهره می‌برد و این دو دوربین در یک ماژول مربعی شکل تعبیه شده‌اند. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به سیستم تشخیص چهره پیشرفته و تکنولوژی مربوط به تشخیص حرکت دستان اشاره کنیم که گوگل چند سالی مشغول توسعه آن بوده است.

در کنار گوشی‌های پیکسل ۴، گفته می‌شود در این مراسم شاهد معرفی نسل جدید دستیار دیجیتالی گوگل اسیستنت، یک پیکسل‌بوک مقرون‌به‌صرفه، مدل جدید و بهبود یافته هدفون پیکسل بادز و دیگر گجت‌ها خواهیم بود. در این مطلب قصد داریم به‌صورت مختصر و مفید انتظاراتمان را از این مراسم مطرح کنیم.

پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال

همانطور که سال گذشته مدت‌ها قبل از عرضه پیکسل ۳ از تمام جزییات این دو گوشی خبردار شدیم، در مورد نسل جدید آن‌ها با شدت بیشتری این اتفاق تکرار شده است. در هر صورت به‌صورت خلاصه در ادامه به اطلاعات مطرح شده مربوط به این گوشی‌ها می‌پردازیم.

مانند همیشه، پرچم‌دار جدید گوگل در دو اندازه روانه‌ی بازار می‌شود و این بار از نمایشگر ۹۰ هرتز بهره می‌برند و بدنه این دو گوشی مبتنی بر ۳ رنگ خواهد بود. گفته می‌شود دوربین ثانوی پیکسل ۴ از نوع تله‌فوتو و مجهز به سنسور ۱۶ مگاپیکسلی است و از قابلیت‌های جدید مانند امکان ثبت عکس‌های آسمان شب بهره می‌برد؛ از دیگر امکانات دوربین می‌توانیم به بهبود کیفیت عکاسی از سوژه‌های متحرک و بهتر شدن قابلیت‌های حالت شب و حالت پرتره اشاره کنیم.

در مراسم معرفی پیکسل ۴ احتمالا این شرکت وقت زیادی را به توضیح سنسورهای تعبیه شده در حاشیه فوقانی نمایشگر اختصاص می‌دهد. طبق ادعای گوگل، سیستم تشخیص چهره پیکسل ۴ بسیار دقیق و سریع است و بدون نیاز به سوایپ اضافه، گوشی را آنلاک می‌کند. علاوه بر این، در حرکتی که ظاهرا برای رقابت با فیس آی‌دی آیفون ارائه می‌شود، پیکسل ۴ به‌صورت افقی و عمودی می‌تواند چهره کاربر را تشخیص دهد.

در حاشیه فوقانی نمایشگر همچنین تکنولوژی رادار گوگل موسوم به Soli تعبیه شده که به کاربران اجازه می‌دهد با حرکت دستان خود کارهایی مانند پخش آهنگ بعدی یا بی‌صدا کردن زنگ تماس تلفنی را انجام دهند. این یکی از مشخصه‌هایی است که در گوشی‌های لو رفته هنوز فعال نیست و به همین خاطر از جزییات کارکرد آن خبر نداریم.

از دیگر ویژگی‌های پیکسل ۴ باید به قابلیت رونویسی خودکار از محتوای صدای ضبط شده، مشخصه تماس با سرویس‌های اورژانس هنگام تشخیص تصادف اتومبیل و ارائه‌ی نسخه جدید گوگل اسیستنت اشاره کنیم. علاوه بر موارد ذکر شده، ظاهرا گوگل آزمایش مربوط به مدل ۵G پیکسل ۴ را آغاز کرده که شاید در این مراسم گوشی مذکور معرفی شود ولی در فصل بهار باید انتظار عرضه آن را داشته باشیم.

نسل جدید گوگل اسیستنت

گوگل در کنفرانس I/O امسال بخشی از قابلیت‌های نسل جدید گوگل اسیستنت را نمایش داد که طی آن گوگل اسیستنت با سرعت زیادی توانست به تمام درخواست‌ها پاسخ دهد. گوگل در این مراسم اعلام کرد که نسل جدید این دستیار دیجیتالی در گوشی‌های جدید پیکسل ارائه می‌شود و پردازش آن داخل گوشی انجام می‌شود و سرعت آن تا ۱۰ برابر بیشتر از گوگل اسیستنت قدیمی است. در مراسم رونمایی از پیکسل ۴ احتمالا توضیحات زیادی در مورد نسل جدید گوگل اسیستنت مطرح می‌شود و امیدواریم برای دیگر گوشی‌های اندرویدی هم ارائه شود.

پیکسل‌بوک گو

پیکسل‌بوک در سال ۲۰۱۷ عرضه شد ولی در مورد آینده لپ‌تاپ‌های گوگل همواره یک نوع عدم قطعیت توجه را جلب می‌کرد. برای مدتی، حتی به نظر می‌رسید شاهد عرضه لپ‌تاپ جدیدی از این شرکت نخواهیم بود تا اینکه گوگل چند ماه قبل عرضه لپ‌تاپ جدید را تایید کرد و ظاهرا در این مراسم بعد از گذشت دو سال، شاهد رونمایی از نسل جدید لپ‌تاپ پیکسل‌بوک خواهیم بود.

ظاهرا این محصول پیکسل‌بوک گو نام دارد و از نمایشگر لمسی ۱۳.۳ اینچی با نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برد. سایت ۹To5Google روز گذشته تصاویر زیادی از مدل اولیه این لپ‌تاپ منتشر کرده که در آن‌ها شاهد جزییات طراحی پیکسل‌بوک گو هستیم.

این کروم‌بوک از دو پورت USB-C و جک هدفون بهره می‌برد و با پیکربندی‌های مختلفی روانه‌ی بازار می‌شود. به همین خاطر کاربران بین پردازنده‌های Core m3، i5 و i7 اینتل حق انتخاب دارند و بین ۸ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی باید دست به انتخاب بزنند.

مدل جدید هدفون پیکسل بادز

طبق گزارش‌های منتشر شده، در مراسم رونمایی از گوشی‌های پیکسل ۴ به احتمال زیاد از مدل جدید هدفون پیکسل بادز هم پرده‌برداری می‌شود. در رابطه با این محصول اطلاعات زیادی در دست نداریم. در هر صورت از آنجایی که نسل اول هدفون پیکسل بادز از طریق سیم به یکدیگر وصل می‌شدند، احتمالا نسل جدید آن‌ها کاملا بی‌سیم خواهند بود. در ضمن از آنجایی که گوگل سازنده‌ی این هدفون است، به احتمال زیاد با قابلیت‌های جذاب مربوط به گوگل اسیستنت و ترجمه همزمان هم روبرو خواهیم شد.

گوگل نست وای‌فای

در این مراسم باید انتظار معرفی نسل جدید سیستم روتر گوگل به نام «نست وای‌فای» (Nest WiFi) را داشته باشیم. این سیستم به غیر از روتر اصلی، از گجت‌های کوچک دیگری هم بهره می‌برد که با گذاشتن آن‌ها در بخش‌های مختلف خانه، پوشش وای‌فای بهتر و وسیع‌تر می‌شود و در ضمن این گجت‌های کوچک به‌عنوان اسپیکر هوشمند هم انجام وظیفه می‌کنند. علاوه بر این، از طریق فرامین صوتی می‌توانید دستورهای مربوط به شبکه وای‌فای را عملی کنید و مثلا هنگام صرف شام، اینترنت آشپزخانه را صرفا با گفتن عبارت موردنظر قطع کنید.

گوگل نست مینی

در نهایت باید به احتمال معرفی نسل جدید اسپیکر هوشمند گوگل هوم مینی اشاره کنیم که از نام جدید «نست مینی» (Nest Mini) بهره می‌برد و ویژگی‌هایی مانند بهبود کیفیت صدا و رنگ‌های جدید بهره می‌برد. علاوه بر این، ظاهرا اگر نزدیک آن شوید، میزان بلندی صدای در حال پخش را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: شایعات و واقعیت‌ها در رابطه با گوشی جدید گوگل

منبع: The Verge

The post در مراسم رونمایی از گوگل پیکسل ۴ چه محصولاتی معرفی می‌شوند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala